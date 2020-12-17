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台水：明年起以手機簡訊帳單就可以繳水費了

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
2021年起以「手機簡訊帳單」就可以繳水費了。記者施鴻基／攝影
2021年起以「手機簡訊帳單」就可以繳水費了。記者施鴻基／攝影

2021年起以「手機簡訊帳單」就可以繳水費了！台水公司今（17）日表示，明年1月起實施「代繳用戶簡訊帳單服務」，每期水費帳單將發送到用戶手機。

台水公司表示，民眾可至台水公司網路e櫃台、E帳單申辦、簡訊帳單或掃描QRcode申請簡訊帳單，經手機OTP認證後即申請成功，自當期或下期起帳單即以簡訊發送，不再寄送紙本帳單，並享每期水費減免3元優惠（截至111年12月底）。

台水公司表示，為響應節能減碳政策，已推行電子帳單（以E-mail寄送帳單）多年，為了讓不使用電子郵件的用戶也能加入無紙化行列，將於明年1月起推出「代繳用戶簡訊帳單服務」。

台水公司將於12月21日至12月25日針對代繳用戶主動發送簡訊帳單推廣訊息，用戶收到推廣簡訊可開啟網址點擊「同意申請簡訊帳單」，下期起帳單即以簡訊發送至手機，不再寄送紙本帳單，若有疑問可由簡訊網址有「https://www.water.gov.tw」來辨識或洽24小時免費客服專線1910詢問。

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