打炒房不只囤房稅！ 財長蘇建榮：正檢討房地合一稅

政府打炒房，不只囤房稅要檢討，財政部長蘇建榮今（17）日在立法院財委會表示，目前也正在檢討房地合一稅，國民黨立委曾銘宗追問，多久會檢討完成並提修法？蘇建榮回應，要配合政院政策，加上修法時程，最快也要一年內。

立法院財委會今日邀請中央銀行、財政部、金融監督管理委員會及國家發展委員會就「國內行動支付普及率遲未達標，各金融機構亦屢傳系統出包與資安事件(如支付、匯款、貸款、信託等)之相關因應措施」進行專題報告。

曾銘宗指出，自2016年開始實施房地合一稅以來，持有兩年以下（適用稅率35%）的短期交易件數，從2016年1,659件、2017年2,231件、2018年2,845件、2019年3,359件，年年成長，今年截至9月底，也已經達到2,915件。

曾銘宗表示，房地合一稅無效，越打、件數越多，財政部是否應該調整？他詢問蘇建榮對此是否有評論。

蘇建榮表示，件數、稅收成長一方面是時間久了之後，量能出來，但財政部確實也觀察到這個情況，目前也正在思考，房地合一稅未來怎麼去調整，整個措施會在行政院裡面跨部會討論，未來提出相關因應方案。

曾銘宗追問，檢討房地合一稅，何時可提出？

蘇建榮回應，會配合行政院整個政策推動，因為整個政策一體，最快也要一年內，修法也還要經過立法院同意。

至於囤房稅，蘇建榮表示，已找了地方政府討論未來房屋稅情況，修法草案要能夠落實可行，不一定兩年內，也可能一年內跟行政院去討論，方向確定後再提出。

民進黨立委郭國文則建議，檢討囤房稅，不只要提高稅率天花板至4.8%，也應該提高非自住最低稅率1.5%，才有實質效果。對此蘇建榮回應，這些建議地方政府也都有提出，接下來會整理意見，並觀察房市發展，綜合考量。