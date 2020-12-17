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被列匯率操縱國觀察名單 央行副總裁：將跟美財部溝通

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台灣重新被列為匯率操縱觀察名單。記者陳柏亨／攝影
台灣重新被列為匯率操縱觀察名單。記者陳柏亨／攝影

美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣重新被列為匯率操縱觀察名單。央行副總裁嚴宗大今表示，台灣這次是第四次被列入觀察名單，對美順差部分，是因為美中貿易戰後台灣對美出口增加，央行會跟美財政部表達這觀點。

央行副總裁嚴宗大今列席立院財委會，嚴宗大表示，美國開始執行這套制度後，台灣有經過三次被列入觀察名單，有五次沒有，這次被列入，主要是國際經濟情勢變化情形，對美貿易順差超過標準。

嚴宗大指出，台灣這次是第四次被列入觀察名單，央行會根據美國指控一些不符美國財政部標準的準則進行檢討，但對美順差部分，是因為美中貿易戰後台灣對美出口增加，央行會跟美財政部表達這觀點。

立委林德福則問：「央行要默默接受嗎？」嚴宗大也回應：「央行跟美財政部溝通，有一再強調幾個標準有問題，最近美列10個國家觀察名單，美國也意識到愈來愈多國家會面臨這樣情況。」

美財政部更指出，台灣應允許新台幣升值。立委吳秉叡詢問，美元對新台幣是否升值很多？嚴宗大表示，跟其他貨幣相比，新台幣比去年升值5.73%、澳幣升7.88%、歐元升8.44%、人民幣升6.5%、韓國升5.7%、日本升5.03%。吳接著問：「所以你的意思是美元弱勢？」嚴回應：「對。」嚴宗大也指出，美國觀察時間是在去年7月到今年6月，跟現在匯率走勢沒有關係，美國明年4月還會再公布一次觀察資料。

立委曾銘宗詢問，台灣被列匯率操縱國觀察名單，央行是否會放手讓新台幣升值？嚴宗大說：「我們跟美財政部討論時，美國從沒給我們壓力，他期待的是資料透明化。」曾銘宗接著問：「近期新台幣是否會破28元？」嚴宗大回應：「這要看國內經濟情勢。」

立委賴士葆也關心匯率，他詢問新台幣1992年歷史新高是24.5元，新台幣是否有可能到這裡？嚴表示，這要從外匯市場供需來看。

林德福則問，蔡政府上來後買了很多美國的武器，台美關係友好也占不到多大便宜，兩岸關係變更差，央行維持動態穩定作法確定要繼續嗎？嚴宗大說：「央行維持匯率穩定是一貫政策，美國報告是基於自身經濟利益考量。」

吳秉叡指出，新台幣大幅升值，國內機械產業「哇哇叫」，競爭力降低很多，國內廠商都希望升值不要這麼快，台灣跟美交易愈來愈密切，美國還不滿、列為匯率操縱國觀察名單，站在央行立場要怎麼辦？嚴宗大表示，維持匯率穩定是央行責任，央行會繼續維持匯率穩定，其實傳統產業問題匯兌是因素之一，國外需求降低也是因素之一。

賴士葆建議，台灣目前無法加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）跟CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），新台幣因為觀察名單要放寬，央行不要干預，新台幣是有必要升值。嚴宗大則回應：「當台幣在做稍微長的升值時，也是產業升級的好時機。」

台幣匯率

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