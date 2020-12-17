美匯率報告施壓、放手讓台幣升？ 央行副總裁：要看這點

對於台灣四度被美國列為匯率操縱國觀察名單，中央銀行副總裁嚴宗大今（17）日在立法院指出，「台灣會根據美國指控我們不符合準則的部分進行檢討，但三項標準中的「對美順差」增加，主要是受到美中貿易摩擦下產業結構改變的影響，我們會對美國財政部表達我們的觀點。」

嚴宗大今日赴立法院財政委員會備質詢，立委曾銘宗詢問，「台灣被美國列為匯率操縱國觀察名單，在美國施壓下，央行是否會放手讓新台幣匯率升值？」

嚴宗大回應，「我們和美國財政部討論問題時，並沒有給我們壓力，而是要符合制度面的要求，要公布其他的資料、更透明化，因此，央行在財委會報告時，也把央行在外匯市場干預、參與的數字每半年進行報告。」

曾銘宗追問，「新台幣匯率盤中交易價已經回到28.1、28.2元，最近會不會升破28元大關？」

嚴宗大回應，「我們向來不會公開說新台幣的價位，且新台幣匯價的變化，要看國內外經濟情勢發展而定。」