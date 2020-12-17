美匯率報告施壓、放手讓台幣升？ 央行副總裁：要看這點
對於台灣四度被美國列為匯率操縱國觀察名單，中央銀行副總裁嚴宗大今（17）日在立法院指出，「台灣會根據美國指控我們不符合準則的部分進行檢討，但三項標準中的「對美順差」增加，主要是受到美中貿易摩擦下產業結構改變的影響，我們會對美國財政部表達我們的觀點。」
嚴宗大今日赴立法院財政委員會備質詢，立委曾銘宗詢問，「台灣被美國列為匯率操縱國觀察名單，在美國施壓下，央行是否會放手讓新台幣匯率升值？」
嚴宗大回應，「我們和美國財政部討論問題時，並沒有給我們壓力，而是要符合制度面的要求，要公布其他的資料、更透明化，因此，央行在財委會報告時，也把央行在外匯市場干預、參與的數字每半年進行報告。」
曾銘宗追問，「新台幣匯率盤中交易價已經回到28.1、28.2元，最近會不會升破28元大關？」
嚴宗大回應，「我們向來不會公開說新台幣的價位，且新台幣匯價的變化，要看國內外經濟情勢發展而定。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言