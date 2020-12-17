台灣出口亮眼藏三大隱憂 王美花這麼說

今年以來，我國出口及外銷訂單相關數據頻頻報佳音，但隱藏在亮麗數字背後卻有著「匯率」、「海外生產比成長」、「對陸出口攀升」三大隱憂。對此，經濟部長王美花今（17）日逐一回應。

王美花指出，關於「匯率」，確實這幾個月來，台幣、日圓、韓元、人民幣等亞洲貨幣都在上升，對台灣來說就是一個趨勢，相對美元比較弱勢，因此我們產業一直要朝創新、高值化發展的目的也在此，這是我們要努力去做的事情。

關於「海外生產比成長」部分，王美花則表示，今年台商回台投資很多，增強台灣製造，因為我們有審核機制，會讓我們的供應鏈更強壯。

第三關於「對陸出口攀升」，王美花指出，出口到中國，多數都是中間財，這是一個在商業上互利的行為，而就她了解，台灣出口到中國，許多是在中國加工組裝再賣到其他國家，而這樣的態樣，大家可以自行判斷，而且台灣創新、高端產品不僅賣到中國，其實賣到美國也增加非常多。