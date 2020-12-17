台灣重返美國匯率操縱觀察名單 王美花：會小心因應
金融時報報導，美國財政部16日在半年一度的匯率報告中，將瑞士與越南列為匯率操縱國，台灣則再度被列入匯率操縱國觀察名單。對此，經濟部長王美花今（17）日表示，今年確實因為疫情關係，半導體和資通訊相關產品，對美出口又增加，後續對美要怎麼平衡，各部會會努力來了解。
對於台灣再度被列入匯率操縱國觀察名單，王美花強調，「我們會小心因應」。
王美花指出，昨天美國財政部公布，台灣又重新列入觀察名單主要是兩原因。第一是我國對美順差超過200億、經常性順差超過GDP 2%，這是台灣製造業外銷很強的原因，當然我們也會很小心，但是我們沒有第三個原因，就是1年內有半年純買匯率超過GDP 2%。
至於是否將要求國營事業擴大對美採購，王美花則回應表示，經濟部近日會針對相關機制進行盤點。
不過，王美花指出，今年被列為匯率操縱國觀察名單的有10幾個，「我們當然要很小心」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言