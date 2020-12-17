台灣重返美國匯率操縱觀察名單 王美花：會小心因應

金融時報報導，美國財政部16日在半年一度的匯率報告中，將瑞士與越南列為匯率操縱國，台灣則再度被列入匯率操縱國觀察名單。對此，經濟部長王美花今（17）日表示，今年確實因為疫情關係，半導體和資通訊相關產品，對美出口又增加，後續對美要怎麼平衡，各部會會努力來了解。

對於台灣再度被列入匯率操縱國觀察名單，王美花強調，「我們會小心因應」。

王美花指出，昨天美國財政部公布，台灣又重新列入觀察名單主要是兩原因。第一是我國對美順差超過200億、經常性順差超過GDP 2%，這是台灣製造業外銷很強的原因，當然我們也會很小心，但是我們沒有第三個原因，就是1年內有半年純買匯率超過GDP 2%。

至於是否將要求國營事業擴大對美採購，王美花則回應表示，經濟部近日會針對相關機制進行盤點。

不過，王美花指出，今年被列為匯率操縱國觀察名單的有10幾個，「我們當然要很小心」。