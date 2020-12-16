大同成功脫手TUS持股 美國子公司完成重整
大同（2371）今（16）日晚間發布重訊，表示收到美國加州洛杉磯中區法院通知，核准大同美國公司（TUS）重整計畫。大同表示，大同原對TUS綜合持股約50%，在完成重整之後，大同已無TUS任何股權。
根據公告所述處理過程，TUS最大債權人美國供應商Hemlock，將其對TUS債權出售轉讓第三人，經重整官（CRO）向破產法院提出重整計畫，由該第三人以債作股方式持有TUS全部股權。破產法院在今年12月8日開庭後，於隔日正式確認核准TUS重整計畫，並在12月15日完成重整。
大同指出，破產法院核准TUS重整計畫後，該第三人成為TUS唯一股東持有100%股權，大同公司已無TUS之股權。
TUS是在去年9月底向洛杉磯中區法院聲請公司重整，原因是2011年TUS作為協助採購，在供應商Hemlock要求下，和台灣的綠能公司共同與Hemlock訂立三方多晶硅原料供應契約；但是，原料市場價格在之後迅速崩跌，導致台灣綠能公司步入解散清算程序，TUS也可能面臨訴訟及債務求償，因此提出聲請重整，以解決可能的債務。
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