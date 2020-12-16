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北市客運業11家勞檢未過 共遭罰976萬創高

中央社 / 台北16日電

台北市勞動局今天公布12家客運業者勞檢結果，除了大都會客運之外，其餘11家皆有違法情況，共計開罰新台幣976萬元，創歷史紀錄。

勞動局自8月起針對市區客運業實施勞動檢查，近期已對11家違法業者完成裁罰作業，總處罰金額達976萬元，創歷史新高。裁罰前三名分別為中興大業遭罰242萬元、光華巴士224萬元、指南客運192萬元，其中中興大業光是因讓司機超時工作就被罰100萬元。

勞動局長陳信瑜指出，在15日與業者座談會中發現，中興大業給駕駛員的「固定薪資」只有1萬9500元，低底薪高獎金的薪資結構等於變相要求司機超時工作，且中興大業在上半年勞檢時就被罰190多萬元，現在仍在行政訴訟中。

陳信瑜表示，中興大業寧願花大錢請律師團，和勞動局在法院進行訴訟案，卻不選擇提高駕駛員的固定薪資，「用這種固定薪資，年輕人哪敢進來？」

陳信瑜表示，110年已規劃2次專案勞檢，全面檢視司機人員的權益，同時將協助輔導相關企業工會與公司簽訂團體協約，進一步將勞動權益具體化，期待未來能夠達到勞檢違法「零檢出」目標。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻說，目前客運業遇到最大的困境是「缺人」，因既有路線若要照原本班次運行，司機的工時勢必得拉長，容易超過勞基法所規定，因此一方面要求業者減少沒效率路線的班次，一方面也鼓勵業者擴大招募司機。

陳昆鴻說，多數業者已著手提出路線調整規劃，公運處已收到111條路線調整申請，核定60條路線修正，期待能適度降低司機人員工作時間、增加休息時間。

薪資 勞檢

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