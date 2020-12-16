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WEF公布年度報告 肯定台灣在三面向的表現

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
受疫情影響，WEF今年發布的全球競爭力報告首次未公布排名，其中肯定台灣在三個面向的作為。圖／取自國發會臉書專頁
受疫情影響，WEF今年發布的全球競爭力報告首次未公布排名，其中肯定台灣在三個面向的作為。圖／取自國發會臉書專頁

瑞士世界經濟論壇（WEF）今天發布2020全球競爭力報告特別版本，其中在三個面向肯定台灣的作為，包括擁有健全金融體系、醫療保健普及以及過去累積的防疫經驗，也因為具備這些條件因此更有能力展現韌性，並度過疫情國發會經濟發展處處長吳明蕙指出，儘管WEF今年未公布排名，但相信台灣的排名明年可望更上一層樓。

WEF過去每年10月公布全球競爭力報告，台灣去年排名全球第12。國發會官員說，今年受到新冠疫情影響，WEF於11月來函提到可能不會有評比，並暗示只會有特別報告，今天結果正式出爐，這也是WEF自1996年發表年度競爭力報告以來，首度未公布排名。

吳明蕙表示，今年WEF的特別報告提到具備五項條件的國家更有能力去對抗疫情，包括數位化程度高、社會安全網和金融體系完備程度、好的國家治理、完善的醫療體系以及有處理流行病經驗的國家，其中在金融體系完備、完善醫療體系和有處理經驗等三項中都提到台灣。

吳明蕙說，報告提到，金融體系相對完善的經濟體，能提供公司和個人及時補助或資金融通，可防止企業破產或勞工失業，例如台灣、芬蘭、美國、阿聯和新加坡。醫療體系完善這方面，有能力阻止病毒大量傳播，並讓人民有即時醫療，如日本、西班牙、台灣、荷蘭和馬爾他。至於有處理流行病經驗的國家，也比較有能力因應這次疫情，如韓國、新加坡、台灣，控制疫情相對較好。

此外，這份特別報告另一部分要點，則聚焦於未來要做經濟方面的轉型。吳明蕙說，報告指出，很多國家未來要走上復甦轉型，必須在經濟轉型時具備相關條件，才有助於轉型之路的開展。首先是創造有利的環境，包括公共服務的傳遞，例如口罩或是當封城時民生必需品如何傳到需要的人；此外，各經濟體未來也要處理公共債務的問題，並要趕快數位化建置。

其次為人力資源方面，需要訓練有數位能力的人才，以符合現代環境需要。第三，在疫情危機後，各經濟體要更具包容性，以面對市場可能更集中或影響貿易和服務往來的障礙的風險，因此要透過持續性包容性的投資。第四為創新的生態系的重要性，應投入更多資源在研究發展、前瞻性的計畫方面。

國發會官員表示，未來除了持續就產業紓困、振興持續努力外，也會參考WEF建議，致力創造有利環境，針對疫情衍伸的經費問題、人力資源數位化、生態系創新做全盤性的規劃，相信我國明年排名能夠更上層樓。

疫情 吳明蕙 國發會

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