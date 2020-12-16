快訊

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

誤開400萬發票紅衣女客歸還 業者豪請吃一年份麻糬！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣超越美中！2020王道永續指標台灣排36、美退至40

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
2020公布的王道永續指標，台灣排名36。 本報系資料庫
2020公布的王道永續指標，台灣排名36。 本報系資料庫

中華文化永續發展基金會繼2018年首度全球發表王道永續指標WDSI後，歷經2年，在2020歲末之際發表第二版WDSI，各國王道永續排名又有新變化，北歐小國的丹麥與瑞典，分居第1、2名，台灣依舊維持第36名。

今年新冠肺炎肆虐全球，當病毒不斷轉移到不同區域時，從「文化」要素而發展的王道永續指標WDSI（Wang Dao Sustainability Index）研究團隊特以文化作為分析評量，發現基督教文化圈每10萬人因新冠肺炎死亡數，竟是儒家文化圈的58倍。

2020年王道永續指標分別從全球倫理、包容發展、環境均衡3大領域，評量全球97個國家／經濟體的永續發展現況，包括33個已開發經濟體、64個新興經濟體，排名前10名均為重環保與社會福利的歐洲國家，第1到10名依序為丹麥、瑞典、德國、瑞士、愛爾蘭、荷蘭、奧地利、芬蘭、挪威與英國。

從2018到2020年，全球發生許多驚人變化，不僅美國與中國貿易戰打得愈火熱，全球經貿倒退，貧富差距也日漸擴大，更令人始料未及，是一支病毒竟讓許多追求經濟開放的國家進入鎖國狀態，國與國之間的矛盾不斷增加。由於2020年WDSI採用的數據只及於2019年，因此只能部份反應出這2年全球的巨大改變。

在已開發經濟體中，日本是亞洲，也是全球人口超過1億以上的國家表現最佳者，位居第11名，美國依然敬陪末座，排名第40，還較2018年退步5名，值得注意的是美國在全球倫理、環境均衡指標表現上，都屬於後段國家，況且美國的Covid-19確診數已衝破1600萬人、死亡數近30萬人，Covid-19對美國永續發展的影響力都尚未計量在內，否則成績可能將更退後。

此外，曾受儒家文化影響的東亞國家，除越南外都排到前、中段，依序為日本（11名）、韓國（20名）、新加坡（30名）、台灣（36名）、中國（38名）、越南（63名），其中韓國進步最多，進入了前20名。

中華文化永續發展基金會將在12月21日舉辦2020王道永續指標全球線上發佈會，並以「貧富．病毒．貿易戰」為主題邀請專家學者共同進行研討，預計將掀起一波討論熱潮。

貿易戰 日本 台灣

延伸閱讀

美國單日確診病例創新高 近25萬人染疫

美國國務院次卿來訪時 他闖總統府花圃判拘10日

拜登上任後美中關係如何發展？ WSJ：科技大戰恐不會停止

巴菲特：美國處於經濟戰 須在耶誕前紓困小企業

相關新聞

台灣超越美中！2020王道永續指標台灣排36、美退至40

中華文化永續發展基金會繼2018年首度全球發表王道永續指標WDSI後，歷經2年，在2020歲末之際發表第二版WDSI，各...

7成企業估2年內恢復獲利 半數仍視大陸為重要市場

滙豐銀行今公布今年「商貿領航大調查」，首次將台灣200家企業納入調查。結果顯示有71%的台灣企業，預計在2022年底前可...

復華投信涉嫌勞動基金炒股案 勞動部：查證屬實將索賠

前立委黃國昌今在臉書指涉入勞動基與寶佳集團違法炒股案的「復華投信」，過去3年皆取得勞動部委託代操勞退基金的委託標案，更指...

WEF公布年度報告 肯定台灣在三面向的表現

瑞士世界經濟論壇（WEF）今天發布2020全球競爭力報告特別版本，其中在三個面向肯定台灣的作為，包括擁有健全金融體系、醫...

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

為什麼他們年薪200萬？104人力銀行今（16）日公布「2020~2021台灣地區薪資福利調查報告」，發現2020平均年...

公車司機薪才19.5K 北市勞動局：有錢打官司卻不調薪？

台北市勞動局8月起針對市區客運業者實施勞檢，發現12家業者中有11家違規，近期已完成裁罰作業，總處罰金額達976萬元，創...

把握機會！租金補貼明年1月18日再次開放申請

內政部營建署今天表示，今年租金補貼按照蔡總統英文政見，擴大辦理、名額加倍、資格放寬，且首次將申請次數改為1年2次，第1次...

經濟逆勢成長 中研院預測明年經濟成長率4.24%

中央研究院今（16）日公布最新經濟預測，預估2020年經濟成長率將達到2.71%。展望2021年，新冠肺炎疫苗研發已有顯...

彭双浪看新台幣升值是趨勢 美中貿易戰將持續

台北市電腦公會理事長彭双浪預估，美中貿易戰會持續，RCEP對台灣資通訊產業經營方向也會有影響；新台幣匯率升值讓部分資通訊...

永康商圈「名店熄燈」還沒停 今年已40家店歇業

「台灣芒果冰始祖」ICE MONSTER今（16）日下午辦完與義大利甜點名廚Andrea Bonaffini合作的「聖誕...

中研院經濟所預估明年展望 實質經濟成長率4.24%

中央研究院經濟所今（16）日公布，2020年新冠疫情延燒席捲全球，世界各國紛紛採取封城或邊境管制，重挫各國經濟成長，但是...

綠能、遠距商機夯 明年經濟成長4.24%

中研院預測台灣2021年經濟成長率為4.24%！中研院經濟所16日指出，台灣第3季實質GDP年成長率為3.92%，預估2020年經濟成長率將達到2.71%；展望2021年，我國消費與投資回復成長動能，對外貿易也持續穩固擴張，預期2021年實質經濟成長率為4.24%。

熱門新聞

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

台積不敢言 曹興誠一語道盡

蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 CEO梁孟松提辭呈

中芯人事地震 業界透露：蔣梁兩人從過去就不見得多合拍

「這行業」年終獎金今年排名居冠 領得比半導體業還多

美元今年以來跌幅達12% 劉憶如：弱勢美元還沒到盡頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。