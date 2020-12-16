台灣超越美中！2020王道永續指標台灣排36、美退至40

中華文化永續發展基金會繼2018年首度全球發表王道永續指標WDSI後，歷經2年，在2020歲末之際發表第二版WDSI，各國王道永續排名又有新變化，北歐小國的丹麥與瑞典，分居第1、2名，台灣依舊維持第36名。

今年新冠肺炎肆虐全球，當病毒不斷轉移到不同區域時，從「文化」要素而發展的王道永續指標WDSI（Wang Dao Sustainability Index）研究團隊特以文化作為分析評量，發現基督教文化圈每10萬人因新冠肺炎死亡數，竟是儒家文化圈的58倍。

2020年王道永續指標分別從全球倫理、包容發展、環境均衡3大領域，評量全球97個國家／經濟體的永續發展現況，包括33個已開發經濟體、64個新興經濟體，排名前10名均為重環保與社會福利的歐洲國家，第1到10名依序為丹麥、瑞典、德國、瑞士、愛爾蘭、荷蘭、奧地利、芬蘭、挪威與英國。

從2018到2020年，全球發生許多驚人變化，不僅美國與中國貿易戰打得愈火熱，全球經貿倒退，貧富差距也日漸擴大，更令人始料未及，是一支病毒竟讓許多追求經濟開放的國家進入鎖國狀態，國與國之間的矛盾不斷增加。由於2020年WDSI採用的數據只及於2019年，因此只能部份反應出這2年全球的巨大改變。

在已開發經濟體中，日本是亞洲，也是全球人口超過1億以上的國家表現最佳者，位居第11名，美國依然敬陪末座，排名第40，還較2018年退步5名，值得注意的是美國在全球倫理、環境均衡指標表現上，都屬於後段國家，況且美國的Covid-19確診數已衝破1600萬人、死亡數近30萬人，Covid-19對美國永續發展的影響力都尚未計量在內，否則成績可能將更退後。

此外，曾受儒家文化影響的東亞國家，除越南外都排到前、中段，依序為日本（11名）、韓國（20名）、新加坡（30名）、台灣（36名）、中國（38名）、越南（63名），其中韓國進步最多，進入了前20名。

中華文化永續發展基金會將在12月21日舉辦2020王道永續指標全球線上發佈會，並以「貧富．病毒．貿易戰」為主題邀請專家學者共同進行研討，預計將掀起一波討論熱潮。