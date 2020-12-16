中研院經濟所預估明年展望 實質經濟成長率4.24%

中央研究院經濟所今（16）日公布，2020年新冠疫情延燒席捲全球，世界各國紛紛採取封城或邊境管制，重挫各國經濟成長，但是台灣第3季實質GDP年成長率為3.92%，預估2020年經濟成長率將達到2.71%。展望2021年，新冠肺炎疫苗研發顯著進展，全球經濟復甦指日可期，我國消費與投資回復成長動能，對外貿易也持續穩固擴張，預期2021年實質經濟成長率為4.24%。

民間消費部分，因為國際商務與旅遊受疫情重創，國外消費幾乎完全歸零；國內消費則隨國內疫情趨緩，加上各項振興方案效果逐漸發揮成效，促進民眾消費、國內旅遊，帶動內需服務業營收微幅止跌，2020年第3季民間消費僅年減1.48%。前十月零售及餐飲業營業額總額較去年同期分別年減0.15%與5.08%，批發業則年增0.77%，主要因為疫苗、藥品需求增加及汽機車銷售興旺等。

年末傳統消費旺季來臨，且因股市活絡帶來所得效果，將有助增進國內消費成長，但因國外消費下降幅度仍大，預估2020年實質民間消費成長率年減2.49%。然而由於國人在台消費動能持續增加，內需逐漸復甦，加上低基期因素，預期2021民間消費成長率為4.17%。

民間投資部分，因美中貿易戰及疫情因素，引發供應鏈重組，改變生產型態，企業朝多元面向布局，挹注更多投資，2020年第3季民間投資年增率為2.55%，預估全年成長率為1.53%。明年藉由政府持續推動「投資臺灣三大方案」計畫與吸引臺、外商來臺布局，離岸風電擴建，以及都更與危老重建政策等，民間投資的動能可望持續加溫，預估2021年民間投資年成長率將可達4.01%。另外，考慮政府延續公共建設投資，如開發5G相關的基礎建設與綠能建設等，預期全年實質固定資本形成2020年、2021年年增率分別成長3.86%與3.42%。

對外貿易部分，由於新興科技應用與遠距商機，電子零組件、資通與視聽產品等外銷持續興旺，第3季商品及服務的輸出成長率為3.64%，惟疫情影響國際原油與多數原物料需求疲軟，第3季商品及服務的輸入成長率年減3.27%，且觀光旅遊產業仍舊低迷，預估2020年商品及服務的輸出與輸入成長率分別為1.27%與 -3.06%。預期明年將延續宅經濟商機，高資通產品的發展、5G新興科技等應用，且全球貿易需求回升，助於出口暢旺。估計2021年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為3.76%與3.05%。

物價方面，鑒於疫情影響國際能源價格持續低檔，油料費及燃氣減幅較大，平均1至11月消費者物價指數(CPI)較去年同期跌0.26%，核心消費者物價指數於相同期間則上升0.32%，漲幅溫和。躉售物價指數(WPI)因國際大宗物資價格走勢下跌，累計前11個月較去年同期下滑8.07%。預估2020年CPI與WPI成長率分別為 -0.24%與 -7.93%。明年疫情可望較為緩和，全球經濟持續復甦，國際商品市場需求回升，預期2021年CPI與WPI成長率分別為1.33%與 -0.41%。

勞動市場方面，受疫情影響較有緩解，今年前10個月之平均失業率為3.87%，預期2020年與2021年失業率分別約為3.86%與3.73%。

展望未來，雖然今年全球經濟處於深度衰退，但隨著世界各國對疫苗的積極研發有成，將有助於消費者與企業恢復正常的經濟活動，國際貿易也可望回到正常成長的軌道。國際貨幣基金組織(IMF)2020年10月預估今、明年全球經濟成長率分別為 -4.4%與5.2%；經濟合作暨發展組織(OECD)12月則預測2021年全球GDP成長為4.2%。然而考慮諸多不確定因素，如新冠疫情的緩解速度，美中兩大國之間多方位的對立態勢與其他地緣政治風險等，都將持續影響全球經濟復甦的速度。再加上兩岸緊張關係的僵局，更將牽動我國貿易、投資與金融市場的發展。綜上，考量不確定因素與預測誤差下，預測臺灣2021年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為 (3.16%, 5.42%)。