綠能、遠距商機夯 明年經濟成長4.24%

中研院預測台灣2021年經濟成長率為4.24%！中研院經濟所16日指出，台灣第3季實質GDP年成長率為3.92%，預估2020年經濟成長率將達到2.71%；展望2021年，我國消費與投資回復成長動能，對外貿易也持續穩固擴張，預期2021年實質經濟成長率為4.24%。

經濟所指出，第3季民間消費僅年減1.48%。前10月零售及餐飲業營業額總額較去年同期分別年減0.15%與5.08%，批發業則年增0.77%；但因國外消費降幅仍大，預估2020年民間消費年減2.49%；由於國人在台消費動能持續增加，內需逐漸復甦，加上低基期因素，預期2021民間消費成長4.17%。

「2020年第3季民間投資年增率為2.55%，預估全年成長率為1.53%。」經濟所表示，有投資台灣3大方案、離岸風電擴建及都更與危老重建等政策，民間投資可望持續加溫，預估2021年民間投資年成長率將可達4.01%；預期全年實質固定資本形成2020年、2021年年增率分別成長3.86%與3.42%。

遠距商機讓電子零組件、資通與視聽產品等外銷持續興旺，第3季商品及服務的輸出成長率為3.64%；但疫情影響國際原油與多數原物料需求疲軟，第3季商品及服務的輸入成長率年減3.27%，且觀光旅遊產業仍舊低迷；估計2021年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為3.76%與3.05%。

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