104統計：今年年終平均1.15個月 七年來次低

年終倒數，上千萬名上班族最關心企業的年終獎金和調薪幅度，104發布《2020年終暨2021調薪展望》報告，今年有92.2%企業有年終，但平均1.15個月，創七年次低，只比2019年和2017年的1.1個月多一天半工資。以產業來看，金融業1.94個月奪冠，其次為半導體的1.5個月，光電光學業的1.27個月。受疫情影響，11.4%的住宿餐飲業沒有年終，平均年終僅0.61個月。

104人力銀行整合招募服務處資深副總經理鍾文雄指出，和薪資相關的三大指標，今年受疫情影響，產業表現強弱分明，電金資通續強、住宿餐飲及運輸倉儲較弱。

在明年調薪的狀況上，統計發現，36.3%的企業預期2021年平均調薪3.4%。依產業排名，有50%的軟體網路業預期調薪4.5%；有42%的顧問服務業預期調薪3.9%；有37%的光電光學業預期調薪3.8%。