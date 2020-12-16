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科技部攜手國防部 5年投入50億元打造學研中心

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

為培育國機國造、國艦國造等國防戰略產業所需人才，科技部今（16）日宣布，將與國防部預計未來5年投入50億元，評選3至6所大學成立「學研中心」，目標是培育150位具有國防科技專業的碩博士生，除進入中科院或學研中心外，也能進入產業界，使國防產業成為台灣未來的重要產業。

科技部表示，研發國防科技需要有尖端科研人才，並訂定最適當之研究方向。科技部與國防部預計未來5年投入50億元，評選3~6所大學成立「學研中心」，中心角色為擔任國防科研領域之智庫，負責盤點國內科研能量，擘劃技術發展路徑藍圖，並鏈結國家中山科學院等國防科技需求單位，共同擬定未來國防科技的研究方向與潛在人選，從中評選出最好的研究計畫，並於計畫執行完畢後彙整各項研究成果，推動我國國防科技之進步。

科技部指出，目前科技部與國防部也已擬定學研中心初期要推動之主題領域，包括資電通訊與智慧化科技、關鍵系統分析與整合、前瞻感測與精密製造研究、尖端動力系統與飛行載具、先進系統工程研究、先進船艦及水下載具、先進材料與力學分析研究。

科技部表示，今年5月20日蔡英文總統就職演說中宣示「發展軍民整合的國防及戰略產業」為國家六大核心戰略產業之一，而要發展產業，就必須先培養人才。科技部與國防部共同提出「學研中心」計畫，期望藉由大學的協助，找到最適合台灣發展的國防科技方向，並匯聚領域專家，培養新進人才，將來可以落實國機國造、國艦國造，甚至開發更多先進的國防裝備。而且由於現今科技發展快速，國防科技與民間產業科技的通用性高，所培養出來的國防科技人才未來也有很好的機會進入產業界，帶動台灣產業升級。

除此之外，科技部表示，國防部與科技部也就現有國防科技研發重點，向學界徵求為期3年之「基礎型學合計畫」，國防部並另外徵求為期5至8年之「先進科研計畫」，未來這兩項計畫亦將透過學研中心執行。由於國防科技需要長期投入，因此科技部與國防部也在「學研中心」計畫中，規劃了高額的獎助學金，期望能吸引優秀學研人才投入尖端國防科技研發。

科技部強調，未來台灣發展國防科技，不能僅仰賴國防部與中科院，產業界的投入與支持也極為重要，必須整合軍民技術，方能以國艦國造、國機國造為基礎，以國防需求協助產業技術升級，帶動國防及整體產業發展。因此，「學研中心」計畫規劃以5年為一週期，期望第一個週期能培育150位具有國防科技專業的碩博士生，除進入中科院或學研中心外，也能進入產業界，使國防產業成為台灣未來的重要產業之一。

科技部 國防部

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