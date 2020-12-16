「這行業」年終獎金今年排名居冠 領得比半導體業還多

年終倒數，上千萬名上班族關心企業的年終獎金。根據104人力銀行今（16）日發布的「2020企業年終及2021景氣調薪大調查」發現，92.2%的企業會發年終獎金，平均1.15個月，但創七年次低，僅比2019年和2017年的1.1個月多一天半工資。

若依產業排名，今年金融業以1.94個月的年終獎金居冠，且不受疫情衝擊，還比去年增加0.3個月，且十年連九霸。排名第二的是半導體業1.5個月，比去年增加0.19個月，而排名第三的光電光學業1.27個月，比去年增加0.16個月。

而受疫情影響，調查顯示，11.4%的住宿餐飲業沒有年終，平均年終也僅0.61個月敬陪末座。

此外，在2021年調薪幅度的調查部分。36.3%的企業預期2021年平均調薪3.4%，創七年次低，平均每月調薪1,433元，比2020年多調174元。若依產業排名，有50%的軟體網路業預期調薪4.5%，連續四年第一。排名第二的是42%的顧問服務業預期調薪3.9%，排名第三的是37%的光電光學業預期調薪3.8%。

104人力銀行整合招募服務處資深副總經理鍾文雄指出，和薪資相關的三大指標，今年受疫情影響，產業表現強弱分明，電金資通續強、住宿餐飲及運輸倉儲較弱。

上述104資訊科技「2020企業年終及2021景氣調薪大調查」，2020年10月22日~10月29日針對企業人資及用人主管進行網路問卷調查，共計回收1,810家有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.3%。