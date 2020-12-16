疫情轉嚴峻、防護用品需求增 申豐、南帝後市看俏

全球新冠肺炎疫情轉趨嚴峻！包括德國封城、英國倫敦恐被劃入最警戒等級、美國疫情擴散速度創空前記錄，迫使市場對於醫療用防護衣、防護手套需求激增，激勵台系業者申豐（6582）、南帝（2108）出貨激增，後市備受矚目。

外電報導，全球新冠肺炎疫情似有再度大規模流行的跡象。如英國雖率先全球接種輝瑞疫苗，但政府發現新冠肺炎的新變種病毒，可能導致英格蘭南部的疫情迅速升溫，宣布自今（16）日起，倫敦的防疫層級將升至最高等級。

德國疫情加劇，迫使總理梅克爾宣布需嚴格封城，耶誕節期間全面封城防疫，今日起到1月10日為止，將關閉非必須性商店；美國疫情擴散速度創空前記錄，雖已開始接種輝瑞疫苗，但疫情持續惡化，紐約可能二度封城。

隨著全球疫情日趨嚴重，使得原本已經需求孔急的醫療用防護手套、防護衣的供給更加雪上加霜。根據貨櫃業者高層指出，目前出口至美、歐、東南亞等市場的醫療用防護手套、防護衣，已成為貨櫃運輸最暢旺的運輸品項。

法人指出，台系業者中，申豐、南帝均為全球前十大NBR乳膠供應大廠。受惠今年以來疫情日趨嚴峻，兩家業者接單暢旺、產能滿載，帶動基本面表現亮眼。如申豐今年上半年毛利率、營益率雙創新高。

統一投顧預期，由於全球新冠肺炎疫情日趨嚴峻，醫療用手套需求強勁，申豐接單暢旺，因採現貨報價，直接反應疫情帶來的需求利多，估計今年每股稅後純益（EPS）可超過14元，年增率1.8倍，明年則逼近18元，因此建議「買進」，目標價245元；南帝近月營收則屢創歷史新高，後市看俏。