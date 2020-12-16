聽新聞
test
0:00 / 0:00
無薪假明顯趨緩 續減至450家、5,935人
勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有450家、5,935人，一周之內減1家，132人，整體無薪假有明顯趨緩之勢。
統計指出，截至12月15日止，製造業有127家、2,707人實施無薪假，較上一期減少4家、139人，包括金屬機電、資訊電子、化學等四大工業，家數及人數皆減。惟民生工業家數增1家、人數增3人。
服務業方面，批發零售業目前有149家、1,186人實施無薪假，較上周增1家、人數則減29人；運輸倉儲業則有35家、1,167人實施無薪假，家數較上周持平、人數則減9人。
支援服務業（含旅行社）目前則有68家、404人實施無薪假，較上周增加5家，21人。
不過因邊境管制持續，勞動部認為，運輸倉儲業及支援服務業無薪假情勢仍要持續關注。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言