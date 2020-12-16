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曹興誠籲重啟核電 王美花：2025年非核家園目標不變

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

針對昨日聯電榮譽董事長曹興誠直言批評綠營政府致力打造非核家園，是不符合主流。他說，「如果要兼顧產業發展與2050年零碳排，我們一定要發展核電」。對此，經濟部王美花今（16）日表示，對台灣來說，現在的電力供應，「增加再生能源」確實是我們的路徑。

王美花指出，關於電力供應，目前的策略仍是以再生能源20%、燃氣50%、燃煤30%來穩定供電，2025年的目標還是一樣。至於長期的未來電力規劃，經濟部後續會持續來討論。

此外，針對行政院去年設定2020年「太陽光電6.5GW達標計畫」，欲在今年底建置6.5GW（10億瓦）光電，但由於今年受到疫情影響，讓太陽光電推動進度有延宕。今日，王美花也證實此事。

王美花表示，今年底確實原本要達到6.5GW，目前是接近6GW，但經濟部對所有的案源都有掌握，目前有480ＭＷ左右在施工，明年第1季會完成，另外還有200MW則是已經拿到許可準備要開工了，同樣也會在明年第1季完成。

太陽光電 王美花 經濟部

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