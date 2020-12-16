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曹興誠倡延續核電 王美花：2025非核家園目標不變

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部長王美花。記者曾學仁攝影／報系資料照
經濟部長王美花。記者曾學仁攝影／報系資料照

聯電榮譽董事長曹興誠昨（15）日於竹科40週年園慶提到，新竹科學園區首要解決水、電問題，更直接批評綠營政府致力打造非核家園，是不符合主流。他說，「如果要兼顧產業發展與2050年零碳排，我們一定要發展核電。」經濟部長王美花今（16）日回應，對台灣來說增加再生能源是確定路徑，未來電力規劃會持續討論，但強調2025非核家園目標不變。

曹興誠昨表示，雖然目前主流意見為反核，但全世界現在都有共識要在2050年達成零碳排 ，中國大陸也預計在2060年達成，台灣若要兼顧零碳排與產業，只靠再生能源不夠，一定要發展核能。

他也提到，台灣因為政治上的原因，把核能危險過度誇張，核電基本上非常安全，美國三哩島、蘇聯車諾比，以及日本福島的核災變都是人為疏失，盼能重啟核電，園區才有足夠的電力資源。

而行政院今年底預定建置6.5GW (10億瓦）的太陽光電，但依照現有進度目標將落空。王美花證實，今年底僅有接近6GW，6.5GW目標將在明年第1季完成。王美花說，目前有480MW（百萬瓦）施工中，200MW要拿到許可開工，預計會在明年第1季完成。她也感謝行政院副院長沈榮津每兩周固定開會解決跨部會問題，期盼把所有問題克服就會越來越順。

王美花 核電 太陽光電

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