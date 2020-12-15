中油查德油田股權中資疑雲 16日全案揭秘

中油查德油田股權轉讓中資案，立法院經濟委員會要求經濟部一個月內提出完整調查報告，經濟部次長曾文生今（15）日指出，經部已經做好準備，明日在立法院經委會將依據委員會要求方式提出，不過是否要另行對外說明，還未有定案。

中油於查德礦區開採的史上首批台灣開採原油日前抵台，但同時也爆出中油早在2016年，就將查德礦區半數股權賣給中國海南華信國際投控公司。立委認為，2003年中油赴查德探勘，2011年中油發現有石油蘊藏量，2015年中油出售半數股權給中國華信，在已經查到石油蘊藏量，亦即沒有分散風險的需求情況下，竟然還售股權給中國華信，相當可疑，並且，本來預計出售28到33%，最後卻出售35%。立院經委會並要求經濟部在一個月內查明此案。

中油總經理李順欽表示，當時有十家來接觸，但沒有一家能接受中油開出的條件，只有華信接受，也同時協議出售35％股份，「但華信有同意中油還是經營人」，且還是由中油指派主席。經濟部長王美花也再三背書，表示中油與華信、查德簽的合約中，都清楚載明中油是經營人，華信拿35%股份也不會有經營權易主的疑慮。

經委會明日議程將審查台電、台水公司預算，並邀請王美花出席，同時經濟部提交查德油田股權案報告的期限也到了，曾文生表示，經濟部做好準備，要如何說明或提交報告，都尊重立法院安排，且「立法院議事有全程轉播」，若在立法院說明，全民都看得到。