中港加工出口區2020年締造10項佳績 營業額逆勢成長

經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文今（15）日表示，今年中港加工出口區招商績效持續超越目標，達成率106%，尤其是外資招商成績亮眼，更高達310%，廠商總投資金額累計已突破1,160億元。

梁又文感謝區內廠商與員工的努力，中港分處積極媒合半導體設備廠入區投資及擴展，促進群聚廠商加碼投資，其中，22家面板光電關聯產業廠商的總營業額較去年同期成長4%，突破疫情困境，營業額逆勢成長。

為滿足廠商擴大投資與產業升級所需人才，中港分處持續推動多元訂單式產學合作，從高工到研究所一條龍人才培育，除協助廠商提升人力資源外，更讓學生達到入學即就業、就業隨時充電的目標。而透過與各大學跨域產學合作，也提升園區8%產值。

梁又文進一步說明，今年中港園區太陽能板設置、污水處理廠營運成績斐然，居全台加工出口區之冠，循環經濟成效更是亮眼。

目前，區內太陽能板設置廠商共34家，總設置容量已提前達到3年900萬瓦目標，達成率187%；污水處理廠亦率先取得ISO14001及實驗室TAF認證，且連續6年淨盈餘累積達9,800萬元。

中港分處更積極推動園區廢棄物循環再利用率高達86%，協助廠商減廢減排循環再生，總經濟效益突破2億元；並輔導取得國內第一家獲BS8001循環經濟最高等級認證殊榮，為全台加工出口區第一個成功案例。

中港加工出口區開區迄今23年，由漫天風沙的環境，建設成為道路寬廣、綠意盎然、公共設施完善的濱海型綠美化園區。今年度提升土地利用面積達4.56公頃，樓地板面積達10.22萬平方公尺，可增加63億元投資、52億元年產值及700個就業機會。

中港分處也建置污水處理廠設備雲端管理，及園區車牌辨識與監視系統，充分應用智慧管理及尖端科技，大幅提升營運績效及破案效率，確保園區安全。

此外，中港分處協助廠商鏈結外部資源，輔導企業參展，榮獲多項認證標章，爭取研發智慧製造、拓展市場及人才培育專案補助約800萬元，有效提升廠商競爭力。