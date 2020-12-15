中港加工出口區2020年締造10項佳績 營業額逆勢成長
經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文今（15）日表示，今年中港加工出口區招商績效持續超越目標，達成率106%，尤其是外資招商成績亮眼，更高達310%，廠商總投資金額累計已突破1,160億元。
梁又文感謝區內廠商與員工的努力，中港分處積極媒合半導體設備廠入區投資及擴展，促進群聚廠商加碼投資，其中，22家面板光電關聯產業廠商的總營業額較去年同期成長4%，突破疫情困境，營業額逆勢成長。
為滿足廠商擴大投資與產業升級所需人才，中港分處持續推動多元訂單式產學合作，從高工到研究所一條龍人才培育，除協助廠商提升人力資源外，更讓學生達到入學即就業、就業隨時充電的目標。而透過與各大學跨域產學合作，也提升園區8%產值。
梁又文進一步說明，今年中港園區太陽能板設置、污水處理廠營運成績斐然，居全台加工出口區之冠，循環經濟成效更是亮眼。
目前，區內太陽能板設置廠商共34家，總設置容量已提前達到3年900萬瓦目標，達成率187%；污水處理廠亦率先取得ISO14001及實驗室TAF認證，且連續6年淨盈餘累積達9,800萬元。
中港分處更積極推動園區廢棄物循環再利用率高達86%，協助廠商減廢減排循環再生，總經濟效益突破2億元；並輔導取得國內第一家獲BS8001循環經濟最高等級認證殊榮，為全台加工出口區第一個成功案例。
中港加工出口區開區迄今23年，由漫天風沙的環境，建設成為道路寬廣、綠意盎然、公共設施完善的濱海型綠美化園區。今年度提升土地利用面積達4.56公頃，樓地板面積達10.22萬平方公尺，可增加63億元投資、52億元年產值及700個就業機會。
中港分處也建置污水處理廠設備雲端管理，及園區車牌辨識與監視系統，充分應用智慧管理及尖端科技，大幅提升營運績效及破案效率，確保園區安全。
此外，中港分處協助廠商鏈結外部資源，輔導企業參展，榮獲多項認證標章，爭取研發智慧製造、拓展市場及人才培育專案補助約800萬元，有效提升廠商競爭力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言