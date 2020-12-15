普生旗下PCR核酸試劑 獲「藥物科技研究發展獎」

精準醫療廠普生（4117）旗下核酸檢測試劑喜獲衛福部與經濟部「藥物科技研究發展獎」之醫療器材類別百尺竿頭獎。此次，普生首次獲得醫療器材類別百尺竿頭獎，展現普生多年深耕體外檢測試劑領域高度研發技術及量產能力之高度肯定。

由於衛福部與經濟部藥物科技研究發展獎為國內唯一由中央主管機關舉辦之藥物科技獎，設置目的在於鼓勵國內致力於新藥物、相關產製技術之研發及配合政府推動相關政策成效卓越者，從而帶動國內生技藥物及科技研究的國際競爭力。

普生表示， 憑藉台灣唯一擁有體外診斷（IVD） Class III GMP 廠、基因檢測，並透過大數據檢驗、伴隨式診斷完整自主布局供應價值鏈等經驗，今年全球受疫情肆虐，亦積極大舉針對新冠肺炎病毒、抗體檢測試劑之研發與生產，其中，此次獲獎的新冠肺炎核酸檢測試劑盒（GB SARS-CoV-2 RealTime RT-PCR）為普生公司自行開發並完成驗證之體外診斷醫療器材，基於過去運用逆轉錄酶聚合酶鏈反應（RT-PCR）、TaqMan 探針技術與基因訊列資料庫開發產品的經驗與技術累積，建立之模組化的核酸檢測產品開發流程，在新冠肺炎疫情嚴重之際，調整搭配組件與參數完成產品原型，並且可因應世界各地需求不一的診斷策略與指引，調整組件推出不同規格的試用產品。

普生指出，本公司針對新冠肺炎試劑產品研發上，除RT-PCR核酸試劑，亦包括抗原／抗體快篩試劑與ELISA血清抗原／抗體試劑等健全產品陣容，不僅旗下RT-PCR核酸檢測試劑已獲歐盟、印度、澳洲等多國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，持續供應印度、印尼、墨西哥等地區試劑訂單需求，同時公司已於9月起提前著手進行研發可同時檢測新冠肺炎與A／B型流感病毒之PCR核酸檢測試劑（GB SARS-CoV-2 Influenza A/B Multiplex PCR），目前亦同步計劃正申請歐盟、美國、台灣認證。