正職薪水不夠 兼職接案者比例年增3成

受到新冠肺炎疫情衝擊，2020年情就業市場低迷，但卻反向刺激了外包產業的發展，根據專業外包平台「Tasker出任務」統計，11月份新會員數，較去年單月成長1.4倍，而平台上的接案案量也較去年成長近4成。

此外，根據Tasker出任務的最新調查也發現，最熱門的接案工作分別為網頁設計、資訊軟體開發及品牌設計。此外，擁有正職的接案者比例亦較去年增加3成，他們每周平均多花12個小時進行接案工作，斜槓人才的比例大增。

Tasker出任務平台站長胡賓秩表示，傳統工作型態在疫情下面臨轉型，除專業服務外，生活型服務類別，像是到府清潔打掃、臨時照護人力需求也逐漸增加，2021年外包接案市場預期將會持續成長，斜槓型人才亦將成為主流。

除了網路資訊類工作外，Tasker出任務站內數據也顯示，多媒體影音及攝影人才需求成長幅度最大，約成長50%；生活服務類案件，像是水電修繕、居家清潔等則成長了40%左右，兩者成長原因都與疫情有所相關，前者是今年遠距教學及線上課程的數量增加所影響。後者，則是因為疫情期間在家時間變長，大家更重視居家品質，而衍生出的市場需求。

此外，Tasker出任務也進一步發現，接案者平均一周會多花12小時於接案工作上，每月可增加平均16,387元，換算時薪大約340元／時。而會在正職之餘進行接案的主要原因除了正職薪水不夠外，想開發第二專長或是累積下份工作經驗者佔大多數，由此可見就業市場狀況不佳，傳統勞工也開始逐漸朝向斜槓型態發展。

今年開始嘗試接案的周先生表示「公司業績狀況不好，雖然沒有無薪假，但今年完全沒有調薪，所以為了增加收入就開始在外面接案幫忙剪接影片。

胡賓秩認為，雖然新冠疫苗正如火如荼地開發中，但由於生活以及工作型態已改變，未來外包接案市場的成長仍非常可觀，再加上2021年5G網路將迅速發展，延續2020年的熱度，持續帶動網路資訊前後端專業人才的需求，除此之外也看好生活型服務的潛力，除傳統水電修繕、清潔人力之外，由於疫情導致的缺工問題也會逐漸被重視，長短期的照護人力需求也會逐漸增加。