政府打炒房 財長蘇建榮：不是喊囤房稅 房價就會降

民眾黨立委蔡壁如今（15）日質詢及囤房稅議題，財政部長蘇建榮答詢表示， 不是喊了囤房稅（房價）就會降低，不是財政部不做，而是要真正去思考如何落實且有效，如何讓持有多屋者能不要繼續持有，或是提高其持有成本。

對於行政院近期頻提出打炒房措施，蔡壁如今於立法院院會質詢時，問及囤房稅是否可於下會期提出？蘇建榮回答，在非自住住宅部分，多數為出租使用，若房屋稅課太重，恐對買不起房子而必須租房者，因房東轉嫁，會更租不起房子，因此，政府興建社會住宅就是為了這個。

蘇建榮表示，現行地方政府都已有房屋稅的機制，若地方政府不做，財政部就必須檢討，去與地方政府談。他說，囤房稅的提出必須要能落實，否則向南韓連續打炒房十幾次都沒用，那推這政策有何用？

蘇建榮說，他們要檢討提出的房屋稅，是可以讓持有多屋者可以增加持有成本，所謂的出租減稅作法，反而是與囤房稅相反，是會鼓勵多買房出租，與囤房稅效果是衝突的，因此必須有明確通盤檢討，不是說喊了囤房稅，房價就會降低。

蘇建榮強調，不是財政部不去做（推出囤房稅），而是要真正去思考，如何讓持有多屋者不要繼續持有，或是提高其持有成本。他表示，好的囤房稅必須要能落實且有效，否則地方政府調降房屋現值評定，調整房屋稅也沒用。