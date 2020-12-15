快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

經濟部：印刷電路板業今年產值可望突破3,000億元

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
印刷電路板業截至累計今年前9個月，產值2,273億元，年增7.9%，經濟部預估印刷電路板業有機會突破3000億元大關。經濟部提供
印刷電路板業截至累計今年前9個月，產值2,273億元，年增7.9%，經濟部預估印刷電路板業有機會突破3000億元大關。經濟部提供

經濟部統計處今（15）日公布數據，顯示今年因為伺服器、網通設備廠商持續回台投資擴增產線，加上新冠肺炎推升遠端應用產品活絡，及電信業者5G基礎建設布局，印刷電路板業截至累計今年前9個月，產值2,273億元，年增7.9%，預估印刷電路板業有機會突破3000億元大關，回到金融海嘯前的水準。

統計處表示，印刷電路板業為電子產品之母，為手機、電腦、伺服器、電視、通訊網路設備等重要零件。台灣印刷電路板業產值於2006年曾達3,117億元歷史高峰，但先因金融海嘯滑落至2,306億元後，再受到全球經濟成長緩慢、個人電腦需求不振以及中國大陸印刷電路板產業供應鏈在地化衝擊，從未再站上3000億大關。

近年因智慧行動裝置推陳出新及智慧科技應用領域的擴展，重新帶動印刷電路板產業回溫，2017年呈現正常長，去年達2,916億元為近12年新高。今年則因為疫情、台商回台及5G基礎建設布局等原因，預估全年產值將可望突破3,000億元，回到金融海嘯前的水準。

另觀察銷售市場，台灣印刷電路板業多以外銷市場為主，今年前10月印刷電路板出口值回升至45.8億元，年增5.7%。主要出口市場以中國大陸占43.9%居首；香港占12.8%次之；南韓占9.7%，超越美國成為台灣第三大出口市場。

依工廠校正及營運調查統計，台灣2019年印刷電路板業廠商為623家，從業人員約8.5萬人，以員工人數200人以下之中小型廠商為主。而在地點分布方面，桃園市396家(占63.6%)，新北市149家(占23.9%)，意旨印刷電路板業中近9成工廠集中於桃園及新北一帶，為台灣印刷電路板產業重鎮。

印刷電路板 金融海嘯

延伸閱讀

百億養豬基金何時上路？ 蘇貞昌：已經130億 未來更多

美中貿易戰影響！ 108年我工廠營收16.9兆元、年減3.8%

超越金融海嘯 外資今年大賣台股逾6,000億

石化勞工反大社工業區降編 高市府：非立即關廠

相關新聞

中資股遭內外夾擊 謝金河：阿里股價弱勢可能才剛開始

財信傳媒董事長謝金河今(15)日最新臉書發文表示，中資股正面臨內外夾擊，除對內有來自中國反壟斷的壓力，更大的壓力則是美國...

IC載板助攻！印刷電路板業今年產值可望突破3,000億元

經濟部統計處今（15）日指出，「印刷電路板業」今年產值可望突破3,000億元，因受惠伺服器、網通設備廠商持續回台投資擴增...

台灣房價炒出來的? 看完各國房價表現得到這結論

疫情籠罩，國內房價卻高漲，許多人認為投資客炒作是主因。屋比房屋總監陳傑鳴表示，觀察各國今年房價表現，其實在資金浪潮下，全...

美中貿易戰影響！ 108年我工廠營收16.9兆元、年減3.8%

經濟部統計處今（15）日公布甫完成的108年「工廠校正及營運調查」統計資料，調查發現，受美中貿易紛爭影響，108年工廠營...

彭博：投資人追捧股市 資金主要流入全球股票型ETF

美國新冠疫情嚴峻、兩黨紓困案談判進展反覆，引發市場對經濟復甦前景的擔憂，加上美國就香港問題制裁中國官員及英國脫歐談判告急...

外資鍾情 印越股市雙創高

美國財政刺激進度受挫，導致美股上周收跌，多數新興亞股經濟體上周雖持續開紅盤，但外資改站賣方。根據彭博統計，整體新興亞股的...

融資航空業 加碼250億

疫情延燒近一年，仍不見底，明年全球恐怕持續受衝擊，交通部長林佳龍昨（14）日表示，已決定向航空和機場相關業者提出250億...

航空紓困 擬加碼250億

全球新冠肺炎疫情延燒，航空業短期內恐仍難恢復榮景，交通部長林佳龍昨表示，除了原本的五百億元紓困，正再向行政院爭取二五○億...

六宗光電標租案 捲土重來

財政部國產署昨（14）日推出六宗光電標租案，合計面積近4公頃，但六案全是舊案捲土重來，其中有三案是原先已標脫的案件，卻因...

不畏疫情 台酒員工可望領到4.4個月年終

不畏疫情艱鉅，台灣菸酒公司員工今年年終最高有望領到4.4個月！台酒公司董長丁彥哲表示，財政部今年將台酒稅前盈餘目標訂為7...

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 會在竹科40周年台上一笑泯恩仇嗎？

新竹科學園區本周將歡慶成立40周年，其中重頭戲莫過於將頒發傑出貢獻獎給台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電集團創辦人曹興誠和聯發科董事長蔡明介，四人將首度同台。

社宅爭議 花敬群：柯文哲憑什麼要內政部畫押負責？

社會住宅爭議持續延燒，台北市長柯文哲今天要內政部畫押，明年要開工幾戶？內政部次長花敬群說，北市放棄六張犁基地，由住都中心...

熱門新聞

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 相互禮讓場景會再現嗎？

缺貨潮蔓延 晶圓雙雄傳變相漲價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。