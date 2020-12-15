經濟部：印刷電路板業今年產值可望突破3,000億元

經濟部統計處今（15）日公布數據，顯示今年因為伺服器、網通設備廠商持續回台投資擴增產線，加上新冠肺炎推升遠端應用產品活絡，及電信業者5G基礎建設布局，印刷電路板業截至累計今年前9個月，產值2,273億元，年增7.9%，預估印刷電路板業有機會突破3000億元大關，回到金融海嘯前的水準。

統計處表示，印刷電路板業為電子產品之母，為手機、電腦、伺服器、電視、通訊網路設備等重要零件。台灣印刷電路板業產值於2006年曾達3,117億元歷史高峰，但先因金融海嘯滑落至2,306億元後，再受到全球經濟成長緩慢、個人電腦需求不振以及中國大陸印刷電路板產業供應鏈在地化衝擊，從未再站上3000億大關。

近年因智慧行動裝置推陳出新及智慧科技應用領域的擴展，重新帶動印刷電路板產業回溫，2017年呈現正常長，去年達2,916億元為近12年新高。今年則因為疫情、台商回台及5G基礎建設布局等原因，預估全年產值將可望突破3,000億元，回到金融海嘯前的水準。

另觀察銷售市場，台灣印刷電路板業多以外銷市場為主，今年前10月印刷電路板出口值回升至45.8億元，年增5.7%。主要出口市場以中國大陸占43.9%居首；香港占12.8%次之；南韓占9.7%，超越美國成為台灣第三大出口市場。

依工廠校正及營運調查統計，台灣2019年印刷電路板業廠商為623家，從業人員約8.5萬人，以員工人數200人以下之中小型廠商為主。而在地點分布方面，桃園市396家(占63.6%)，新北市149家(占23.9%)，意旨印刷電路板業中近9成工廠集中於桃園及新北一帶，為台灣印刷電路板產業重鎮。