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全球貨櫃輪大缺櫃 法人看好萬海、德翔第4季獲利

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

全球貨櫃輪大缺櫃效應，讓貨櫃輪的運價自遠東北美線，漲到近洋線，萬海（2615）的營收、獲利自10月已開始反應近洋線大漲效應；另一家也是近洋線未上市櫃的德翔海運，也傳出第4季獲利將跳升，全年獲利挑戰50億紀錄。法人看好近洋貨櫃輪業者萬海、德翔第4季獲利。

法人指出，如果講近洋線的布局，萬海是亞洲區間航線最綿密的業者，日前公布自結獲利，第3季稅後純益為17.96億元，每股稅後純益為0.81元；累計前三季稅後盈餘為35.54億元，每股稅後盈餘為1.6元。由於近洋線10月才開始大漲1倍，所以萬海的獲利急速幅跳升時間會落在第4季，而且由萬海11月的營收就可以看出來，萬海的第4季獲利會非常出色。

近洋線的萬海11月營收再創新高，來到87.51億元、年增率達到40%，就可以看出來市場自10月開始一路呈現價量齊揚，雖然萬海的船班都已經開到滿班，貨櫃的使用率也都達到最高周轉率，萬海看好市場已加快造櫃腳步，還公告斥資100億元要買進二手船，火速解決市場急迫需求的壓力。

萬海全球排名第12大貨櫃航商，擁有95艘船，全球的年節需求，傳統旺季補貨潮帶動成長，萬海遠洋線僅占7%，亞洲區間航線占營收比6、7成，是國內最大的近洋航線霸主，萬海也指出，今年遠東-美國線運費先漲，其餘的中遠洋航線繼之，亞洲線近洋是10月才開始喊漲；目前各地因為各地缺櫃因素太嚴重，原來運價較低的地區也都開始上漲，推估市場會一路旺到農曆過年前，就目前市場需求來看，今年第1季需求都會很強勁，才能去化強勁的需求。

主力航線兩岸航線、東南亞線都全面喊漲，10月跟11月報價飆升後，近洋線價量擠揚，隨著11月營收衝高，推估12月還是會維持高檔水準，再加上最近是近洋線的傳統旺季，在旺季效應加持下，萬海第4季營收、獲利成長可期。

根據德翔公布的資料，目前營運船舶共42艘，2020年至11月底，德翔海運陸續會有十艘船完裝安裝脫硫塔，德翔神戶輪交船後，自有船艘數將達到14艘，自有船比例將達35％。2021年還有兩艘新船交船，未來自有船數比例將朝50％邁進。市場也傳出，受惠於近洋線運價大好，德翔今年的獲利也將繳出亮麗成績單。

萬海 德翔

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