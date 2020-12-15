中資股遭內外夾擊 謝金河：阿里股價弱勢可能才剛開始

財信傳媒董事長謝金河今(15)日最新臉書發文表示，中資股正面臨內外夾擊，除對內有來自中國反壟斷的壓力，更大的壓力則是美國對中資股監管力道加重、及標普道瓊剔除21家中資企業的指數成份、英國的倫敦交易所道富指數也跟進，他強調，一連串的大動作，加重中資股的賣壓。「阿里股價的弱勢可能才剛開始！」。

謝金河今日以「中資股的內外夾擊」為題發文表示，香港股市星期一開盤後，最大權值股阿里巴巴開盤後就下跌逾2%，最後下跌6.42港元，接著美股開盤，阿里巴巴也大幅下跌8.51美元，收盤256.03美元，市值跌破7,000億美元；阿里市值被騰訊追過，但在香港掛牌的騰訊、美團、網易等重型股表現也很弱勢，過去一直都是資本市場眾星拱月的超級巨星正面臨內外考驗。

謝金河說，對內是來自中國反壟斷的壓力，螞蟻集團IPO喊停，對阿里是重傷害，且未來上市機會渺茫，等於是把阿里的翅膀拿掉了。中央接著又祭出多項監管措施，對形同八爪魚般急速擴張的新經濟企業踩了煞車。

謝金河認為，影響更大的是美國對中資股監管力道加重，過去到美國掛牌的ADR企業可以避開美國證監會監管，新規範在瑞幸咖啡假帳風波後，中資股在美國資本市場避開監管的大門被堵住了。川普在任內又頒布新禁令，規定美國機構投資者不得投資有軍工背景的中資企業，中芯首當其衝。

謝金河表示，最近標普道瓊剔除21家中資企業的指數成份，英國的倫敦交易所道富指數也跟進，其中，中芯國際、中交建、中車、中鐵建、中核建5家公司從股債兩指數剔除，海康威視、中國建築、中國衞星、中國曙光及中國化學5家從股票指數剔除，還有中國航空等11家從債券指數剔除。

謝金河強調，這一連串的大動作，除限制未來機構法人及個人加碼中資企業的力道，手上有持股的，未來一年內也要出清，更會加重中資股的賣壓。阿里股價的弱勢可能才剛開始！