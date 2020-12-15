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美中貿易戰影響！ 108年我工廠營收16.9兆元、年減3.8%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據經濟部最新統計資料顯示，108年工廠營運家數90,424家，年增1.8%，員工人數287.6萬人，年增1.1%，但由於美中貿易紛擾拖累全球經濟成長，傳統產業需求降溫，及國際原材物料價格下跌等因素影響，全體工廠營業收入16兆8,987億元，年減3.8%。 圖／經濟部統計處提供
根據經濟部最新統計資料顯示，108年工廠營運家數90,424家，年增1.8%，員工人數287.6萬人，年增1.1%，但由於美中貿易紛擾拖累全球經濟成長，傳統產業需求降溫，及國際原材物料價格下跌等因素影響，全體工廠營業收入16兆8,987億元，年減3.8%。 圖／經濟部統計處提供

經濟部統計處今（15）日公布甫完成的108年「工廠校正及營運調查」統計資料，調查發現，受美中貿易紛爭影響，108年工廠營收16.9兆元，年減3.8%，但也發現半導體業者深根台灣及台商回台投資，108年固定資產增購金額大幅增加，較107年增加3,062億元、年增22.9%。若時間拉長一點看，經濟部統計處資料顯示，近10年國內產業發展以金屬製品業成長最多。但，值得注意的是，電子零組件業工廠家數雖僅4%，但各項指標均獨占鰲頭，可說是我國最具競爭力的產業。

經濟部針對全國93,829家已辦理登記的工廠（含補辦臨登工廠7000餘家），於6月中旬展開年度校正調查，經校正結果，108年工廠營運家數90,424家，年增1.8%，員工人數287.6萬人，年增1.1%，但由於美中貿易紛擾拖累全球經濟成長，傳統產業需求降溫，及國際原材物料價格下跌等因素影響，全體工廠營業收入16兆8,987億元，年減3.8%。

若進一步按行業別觀察，以電子零組件業營收3兆9,083億元，占23.1%最高，化學原材料業1兆8,023億元，占10.7%次之，金屬製品業1兆4,330億元，占8.5%居第3位，電腦電子產品及光學業則受到美中貿易摩擦影響，部分廠商調升國內生產比重及擴增產線，使得伺服器、筆電、網通產品等產量明顯攀升，營收增至1兆2,114億元，年增11.7%，由107年排名第7，躍居第4位。

此外，經濟部也發現，由於半導體業者深根台灣及台商回台投資，108年固定資產增購金額達1兆6,751億元，扣除使用權資產為1兆6,461億元，較107年增加3,062億元或年增22.9%。

統計處分析，主因新興科技應用拓展，半導體業者加速投資先進製程，加以部分台商回台投資及訂單轉回國內生產而擴增產線所致；投資型態以未完工程及預付設備款增加1,740億元或年增28.0%、機械及雜項設備增加938億元或年增21.0%、廠房倉庫宿舍及營業辦公場所增加200億元或年增18.1%、土地及其改良物增加118億元或年增9.0%較多，其中行業別以電子零組件業增加較多。

此外，值得注意的是，電子零組件業工廠家數雖僅4%，但各項指標均獨占鰲頭。根據統計處資料顯示，108年電子零組件業工廠家數3,637家，僅占4.0%，而員工人數達58.2萬人，占20.2%；營業收入3兆9,083億元，占23.1%；固定資產增購9,896億元，占59.1%；研究發展經費3,067億元，占54.3%；技術購買金額268億元，占42.3%；技術銷售金額216億元，占41.6%，均居各業之冠，可說是我國最具競爭力的產業。

至於國內製造業工廠家數最多的產業則為金屬製造業，根據統計處資料顯示，108年金屬製造業工廠家數22,368家，占整體製造業家數的24.7%，員工人數39.4萬人占13.7%，則僅次於電子零組件業。108年金屬製品業直接外銷占比達53.0%，尤其以螺絲螺帽、手工具、水五金等產品在國際上具競爭力，外銷表現亮眼。而近10年其工廠家數增加6,492家，僱用員工人數增加15.5萬人，營業收入增加6,099億元，表現也優於其他產業，為成長最多的行業。

電子零組件

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