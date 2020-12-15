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彭博：投資人追捧股市 資金主要流入全球股票型ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國新冠疫情嚴峻、兩黨紓困案談判進展反覆，引發市場對經濟復甦前景的擔憂，加上美國就香港問題制裁中國官員及英國脫歐談判告急，不確定性因素掩蓋疫苗實施接種的利多，近週全球股市震盪拉回，跌多漲少。

依據彭博資訊統計，截至2020/12/11過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入182.8億美元，其中主要流入全球與美國股票型ETF，近週資金分別淨流入93.9億與45.4億美元，亞太股票型ETF近週資金淨流入24.2億美元，新興市場及歐洲股票型ETF近週資金分別淨流入18.1億和12.9億美元，中國股票型ETF近週資金淨流入1.8億，而日本股票型則淨流出3.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球金融市場聚焦在疫苗進展與政策動向，美國財政刺激政策談判與英國脫歐後貿易協議談判遲遲無法達成共識，讓投資人的樂觀情緒略微消退，所幸各國政府體認到疫情對經濟復甦的威脅猶存，包括歐盟批准1.8兆歐元刺激計畫、歐洲央行宣布擴大購債規模5,000億歐元、日本政府也宣佈73.6兆日圓(約7,080億美元)的經濟振興政策，有助發揮下檔支撐，未來一週焦點將轉向聯準會，儘管市場預期聯準會此次採取行動的機率不高，將從其經濟展望及購債政策的前瞻指引中尋找未來政策方向，牽動全球股債匯市走向。

展望年底至明年第一季，預期隨著多款安全及有效的疫苗問世，將帶動全球經濟從修復期進入穩健增長階段，而通膨溫和讓全球央行得以維持低利寬鬆，拜登新人新政與中國兩會政策題材可期，有助全球風險性資產多頭續揚，其中美元走弱趨勢成型，將加速資金回流新興市場。建議投資人鎖定「美亞股市雙主流、科技生技雙趨勢、以及美國與新興市場平衡型基金收息資產」三大方向，並搭配伊斯蘭債券型基金的低波動配置，積極卡位聖誕及紅包行情，逢震盪積極加碼或採大額定期定額介入。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，隨著企業增加對移動性、協作以及其他遠端工作技術和基礎架構的投資，根據研究機構Gartner預測，2021年公用雲支出預估逾3,000億美元，且成長趨勢將持續至2024年，現在數位體驗已成為所有企業及消費者體驗的中心，投資人應開始將具有結構成長和淨現金流優勢的科技股視為核心配置。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興亞洲企業在創新能量上相較全球具備極大優勢，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，例如中國的網路、健康醫療、新能源與消費產業財報結果優異，面對艱困的營運環境，大型企業透過規模優勢持續自較為疲弱的競爭對手中攫取市佔，大量採用科技應用、持續創新，以及產業加速整合，都將為企業提供大量的成長機會。

英國脫歐 ETF

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