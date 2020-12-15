外資鍾情 印越股市雙創高

美國財政刺激進度受挫，導致美股上周收跌，多數新興亞股經濟體上周雖持續開紅盤，但外資改站賣方。根據彭博統計，整體新興亞股的外資賣盤從12月4日當周的2.5億美元（以下貨幣單位皆為美元），擴大至賣超8.3億，資金外流最高的前三市場分別為韓國、台灣、印尼，金額各為20億、7.1億、1.2億。

另外看到獲得外資青睞的新興亞股分別是印度18.6億、泰國1.4億與越南的0.4億。其中印度仍為新興亞股吸金王，已連續11周吸金。漲勢最強勁的前三市場為越南2.4%、印度與泰國2.3%；值得一提的是，印度SENSEX指數創下歷史新高，越南股市也來到近兩年半新高！

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球市場處於歷史相對高點，雖然長期展望正向，但任何負面消息都可能導致賣壓出籠，例如美國財政刺激方案卡關、美國初領失業救濟金的人數增加等等，都可能引發震盪。他指出，市場高檔震盪格局不變，選股相對重要，投資人操作上應以中長線展望佳的個股為宜。分析台股近期盤面，資金轉入傳產之趨勢逐漸成形，無論金融、塑化、食品、鋼鐵等，都可見表現突出的個股，且目前國際市場原物料如銅、鐵礦砂價格都在近8年高點，顯見製造業需求動能強勁。

周俊宏表示，「重建庫存」將是明年股市的重要題材。根據中華經濟研究院資料，目前台灣製造業客戶的庫存水位偏低，新訂單能見度日漸明朗，重建庫存水位成為業績拉升的主力。在這趨勢下，有兩個產業特別值得注意，一為美國白色家電市場，一為半導體產業。他說明，白色家電的需求量向來維持穩定，但疫情期間家電更換需求明顯受到壓抑，預計接下來隨著經濟復甦，買氣出籠有機會旺到明年第二季。半導體產業則是重大利多齊聚，無論車市復甦，5G題材、遠距工作等等都需要相關元件，無論在IC設計、封測等等都可見到搶料現象，有利相關個股股價表現。

越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上周受外資買超推升，越南權值股強勢上揚，帶領胡志明指數來到近兩年半高點。雖然今年以來外資對越南股市仍站在賣方，但內資買氣越來越熱絡！根據越南證券集保中心統計，今年前11月越南新開戶數較去年同期增加73%，近期交易量已達2018年高點時水準，量先價行的理論下，越股有機會持續上探。

張晨瑋認為，越南股市點位雖高，但從評價面來看，由於越南利率處於歷史低點，估值仍具成長空間，有利股市表現。建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。