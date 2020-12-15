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不畏疫情 台酒員工可望領到4.4個月年終

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台灣菸酒公司董事長丁彥哲。圖／台酒提供
台灣菸酒公司董事長丁彥哲。圖／台酒提供

不畏疫情艱鉅，台灣菸酒公司員工今年年終最高有望領到4.4個月！台酒公司董長丁彥哲表示，財政部今年將台酒稅前盈餘目標訂為78.03億元，即使在新冠肺炎疫情影響下，台酒在11月底已經達到81.21億元，預計全年可以達到超盈餘10%，讓全體員工最高年終有4.4個月。

台酒繼去年與墨海樓推出「傅抱石／傅益瑤紀念款」大受酒類蒐藏家好評後，今年特別選取4款台灣油畫大師廖繼春的畫作，推出PX雪莉桶「廖繼春紀念款」，一套4瓶、全球限量239套，已經快速銷售一空。

丁彥哲在新品上市發表會後受訪表示，疫情影響，上半年宅經濟崛起、健康概念提升，保健食品和泡麵銷量較好，7、8月後疫情趨緩，國人報復性旅遊，酒類也慢慢回穩；海外市場方面，在歐洲威士忌、美國水果啤酒都有成長，泡麵也打入東南亞。

雖然今年對財政部訂出的稅前盈餘目標已經超標，但明年度預算中，稅前盈餘卻僅訂68億元，他指出，由於菸捐、菸稅調高，新興菸品的出現，讓菸品市場慢慢衰退，不過台酒比起盈餘，更關注市占率，例如市占57%的台灣啤酒，也將持續以多元產品、不同族群克制，補足流失的市場；同時，也要透過管理面、行銷面，把利潤提高，對人力與物流等成本進行總體檢。

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車

台酒 疫情

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