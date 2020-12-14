快訊

新北萬里海域驚見泳衣女屍 疑十天前八煙落水失蹤女

國產署再推六宗光電標租 強調不受農委會新規影響

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部國產署今（14）日推出六宗光電標租案，合計面積近4公頃，不過六案全是舊案捲土重來，當中更有三案是原先已順利標脫的案件，卻因為面積小於2公頃，業者擔憂未來用地變更會因為農委會7月新規而卡關，即使拿不回保證金，仍決定忍痛放棄，國產署也只好再重新列標。

國產署副署長游適銘向業者喊話，這六宗土地都不會受到農委會新規影響，可把握機會、安心來投標。不過他也坦言，明年國產署推出的光電標租，就必須受農委會規定來規範，「明年影響會比較大。」

農委會今年7月公布新規定，將不再同意面積2公頃以下農地申請變更做為太陽光電發電設施使用，衝擊光電產業，也為國家推動光電政策投下變數，被業者戲稱為「七七事變」。

游適銘表示，截至目前為止，國產署推出的太陽光電標租土地，都是早已框列起來，由行政院核定列管，且已與農委會協調，這些標的都不會受到農委會新規影響，即使是面積小於2公頃的農牧用地，未來仍可順利完成用地變更。

儘管官方掛保證，但仍有業者不領情。國產署今日公告列標六宗光電標地，清一色都是2公頃以下的農牧用地，分布於新北市樹林區、桃園市觀音區、苗栗縣竹南鎮、台南市歸仁區、屏東縣里港鄉及林邊鄉。

其中桃園、苗栗、台南這三案都曾標脫，後來業者主動放棄；其餘三案則是曾列標但乏人問津，或是投標資格不符的舊案。

國產署 太陽光電 農委會

延伸閱讀

國有地上權市場熱絡 今年權利金463億創新高

地上權夯！今年標脫率、決標權利金同創新高

元晶獲120 MW新型態電廠大單 明年營收看俏

植物醫師法明年送立院 陳吉仲：希望農會都有植物醫師

相關新聞

社宅興辦進度慢？國家住都中心：明年底前達1.5萬戶

社會住宅興辦進度再受關注，針對外界質疑國家住都中心興辦社會住宅僅158戶，國家住都中心今天澄清，已在雙北地區發包社會住宅...

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 會在竹科40周年台上一笑泯恩仇嗎？

新竹科學園區本周將歡慶成立40周年，其中重頭戲莫過於將頒發傑出貢獻獎給台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電集團創辦人曹興誠和聯發科董事長蔡明介，四人將首度同台。

社宅爭議 花敬群：柯文哲憑什麼要內政部畫押負責？

社會住宅爭議持續延燒，台北市長柯文哲今天要內政部畫押，明年要開工幾戶？內政部次長花敬群說，北市放棄六張犁基地，由住都中心...

今年前10月港人來台投資移民1047件 估創歷年次高

港人來台持續增加，經濟部投審會統計，今年前10月港人來台投資案為1047件，突破千件大關，全年度將寫下連續2年超過千件紀...

氣候變遷衝擊資產 黃天牧：應揭露資訊

「面對氣候變遷的威脅，未來可能造成資產貶值，金融監理與工商企業要協力適應！」金管會主委黃天牧14日出席工商協進會理監事會議表示，台灣與全球都面臨人口老化、貧富不均、氣候變遷衝擊，資產價值將隨之波動，金管會與企業要揭露資訊、盤點風險；理事長林伯豐則建議，為了台灣經濟，政府應積極洽簽FTA、BTA。

花敬群說蓋1萬5社宅沒不可能 柯文哲嗆：要不要畫押？

蔡英文總統宣示，明年要在全國推動1.5萬戶社會住宅興建，台北市長柯文哲昨嗆「她(蔡英文)是規劃不是蓋」，並唱衰「當然不可...

再為實坪制舌戰高嘉瑜 花敬群：錯誤引導更危害社會

民進黨立委高嘉瑜10月才為了推動「實坪制」，與內政部長徐國勇在立法院內政委員會激辯。今日再度因無法強制要求建商揭露實坪制...

尚未申請加入CPTPP？ 行政院政委：衡量局勢後適時提出

對於外傳我尚未提出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式申請，行政院政委鄧振中今（14）日證實表示，會衡量局勢發展以...

石化勞工反大社工業區 學者批：居民已等27年

高雄地區石化業今成立勞工自救會，反對大社工業區降編為乙種工業區，學界對此意見不一，高雄科技大學化材系教授何宗漢不反對降編...

林伯豐：如果新台幣升到27元 外銷將會很困難

新台幣近期不斷升值，今天開盤後直接攻破28.2元價位。工商協進會理事長林伯豐表示，匯率持續升值，對台灣出口產業影響很大，...

有限合夥創投出售未上市櫃股票 免計入最低稅負？

明年起，政府擬對個人出售未上市櫃股票恢復課徵最低稅負，不過，新創事業免計入。KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師陳志愷...

寶佳炒遠百捅出大事 謝金河：誰招惹了徐旭東 稍不小心容易出事

勞動基金的炒股案，一共覊押了5個人，連寶佳集團最核心操盤手唐楚烈都遭到收押，這是震驚社會的大事。而這個事件背後也透露著未來可能的一些變化：

熱門新聞

金管會再出招 擴大打炒房

鴻海結盟國巨 啟動大拉貨

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

緯創印度廠暴動 傳數千支iPhone被搶劫

新台幣升不停 站穩28.1字頭再寫近23年半新高

華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。