國產署再推六宗光電標租 強調不受農委會新規影響

財政部國產署今（14）日推出六宗光電標租案，合計面積近4公頃，不過六案全是舊案捲土重來，當中更有三案是原先已順利標脫的案件，卻因為面積小於2公頃，業者擔憂未來用地變更會因為農委會7月新規而卡關，即使拿不回保證金，仍決定忍痛放棄，國產署也只好再重新列標。

國產署副署長游適銘向業者喊話，這六宗土地都不會受到農委會新規影響，可把握機會、安心來投標。不過他也坦言，明年國產署推出的光電標租，就必須受農委會規定來規範，「明年影響會比較大。」

農委會今年7月公布新規定，將不再同意面積2公頃以下農地申請變更做為太陽光電發電設施使用，衝擊光電產業，也為國家推動光電政策投下變數，被業者戲稱為「七七事變」。

游適銘表示，截至目前為止，國產署推出的太陽光電標租土地，都是早已框列起來，由行政院核定列管，且已與農委會協調，這些標的都不會受到農委會新規影響，即使是面積小於2公頃的農牧用地，未來仍可順利完成用地變更。

儘管官方掛保證，但仍有業者不領情。國產署今日公告列標六宗光電標地，清一色都是2公頃以下的農牧用地，分布於新北市樹林區、桃園市觀音區、苗栗縣竹南鎮、台南市歸仁區、屏東縣里港鄉及林邊鄉。

其中桃園、苗栗、台南這三案都曾標脫，後來業者主動放棄；其餘三案則是曾列標但乏人問津，或是投標資格不符的舊案。