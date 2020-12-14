勞動力發展署中彰投分署培訓有成 連7年獲TTQS金牌肯定

勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場，每年培訓逾2,000名技術人力投入就業市場，近三年訓後平均就業率均高達九成以上。中彰投分署今年再度榮獲國家級訓練品質認證系統TTQS金牌，訓練品質及成效均獲肯定。

這也是中彰投分署連續第七年獲TTQS金牌肯定。值得一提的是，今年所培訓的全國技能競賽選手中，更有13位當選正取國手、14位入選為備取國手。

中彰投分署長林淑媛表示，人才發展品質管理系統（TTQS）是唯一國家級辦訓品質的檢測標準，去年計有1,894家單位提出評核申請，僅有40家獲得金牌，獲獎率約2%。

中彰投分署自2013年開始，連續七年獲TTQS金牌，即是分署著重從計畫（Plan）、設計（Design）、執行（Do）、查核（Review）、成果評估（Outcome）等PDDRO五構面來評估辦訓能力及品質，以確保落實訓練的核心價值及目標。

台中職業訓練場是我國最具規模的訓練場，每年開辦多元職業訓練課程，由政府全額補助訓練費用，透過3至8個月不等紮實的養成訓練，協助學員從無到有養成就業技能，並輔導考照及提供就業媒合。

今年共開設近100個自辦訓練班期，透過完整職涯一條龍服務，創下訓後就業率高達九成以上佳績，林淑媛呼籲失業民眾多多善用職訓資源，用技能開啟職涯無限可能。

像是國立大學心理學系肄業的弘宗，因興趣不合選擇休學，但因無一技之長，在求職路上老是碰壁，在參加分署CNC數控班結訓後，終於找到理想工作，目前在上市企業擔任系統整合工程師。

弘宗表示，分署的訓練課程相當紮實，有八成以上都是術科實作，訓練機台也很充足，採一人一機實習方式。

在受訓的5個月裡，弘宗從傳統的工具機操作開始學起，到能獨立操作CNC工具機及綜合切削中心機完成加工，結訓前成功考取CNC銑床乙級證照，也錄取上市企業系統整合工程師的工作。