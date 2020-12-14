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氣候變遷衝擊資產 黃天牧：應揭露資訊

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
金管會主委黃天牧（中）表示，台灣與全球都面臨人口老化、貧富不均、氣候變遷衝擊，金融監理與企業要協力調整適應。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
金管會主委黃天牧（中）表示，台灣與全球都面臨人口老化、貧富不均、氣候變遷衝擊，金融監理與企業要協力調整適應。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「面對氣候變遷的威脅，未來可能造成資產貶值，金融監理與工商企業要協力適應！」金管會主委黃天牧14日出席工商協進會理監事會議表示，台灣與全球都面臨人口老化、貧富不均、氣候變遷衝擊，資產價值將隨之波動，金管會與企業要揭露資訊、盤點風險；理事長林伯豐則建議，為了台灣經濟，政府應積極洽簽FTA、BTA。

氣候變遷影響資產

「首先是人口老化問題，台灣比其他國家更嚴重。」黃天牧指出，台灣不到10年就從高齡走到超高齡社會，今年更首次65歲以上人口超過65歲以下，可以說是國安及經濟難題，更多的社會福利支出，財政負擔也相對增加；但從保險來看可能帶來更多銀髮族商品，理財商品也是如此。

黃天牧表示，樂施會發表財富不均報告指出，30多個最有錢的人掌握全球一半財富，相對剝奪感產生怨懟，衝擊社會經濟發展；所以要強調「包容性成長」，讓弱勢民眾也能有符合金融需求的商品，上市櫃公司也要推動永續策略，要讓成長分配給發展較慢的企業，達到普惠金融。

「氣候變遷離我們不是那麼遙遠。」黃天牧強調，國際上談「物理風險」就是有價值的擔保品，如因為海平面上升，海邊的房子未來可能沒有價值，所以要盤點授信風險；「過渡風險」則是企業有沒有去適應未來低碳環境，將來會要求金融機構、上市櫃公司揭露氣候變遷影響的財務資訊。

籲洽簽FTA、BTA

工商協進會理事長林伯豐致詞時建議，近期新台幣兌美元匯率強升超過新台幣28.5元，創下23年來新高，匯兌損失雪上加霜，希望政府能穩定匯率。此外，為避免受RCEP影響的產業外移，造成國內產業失衡，政府應積極簽FTA，並簽署或更新投資保障、租稅等協定。

「台美於11月20日簽署台美經濟繁榮夥伴對話MOU，顯示台美關係持續正面發展！」林伯豐表示，建請政府以台灣經濟發展及人民利益為優先，加速與美國政府洽簽BTA。工商界期盼政府提出工業用地價格之對應措施，協助企業以合理價格取得適當用地。

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氣候變遷 黃天牧 人口老化

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