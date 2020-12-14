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尚未申請加入CPTPP？ 行政院政委：衡量局勢後適時提出

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中。聯合報系記者許正宏／攝影
行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中。聯合報系記者許正宏／攝影

對於外傳我尚未提出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式申請，行政院政委鄧振中今（14）日證實表示，會衡量局勢發展以及各國的反應，在適當時機，參考他國作法，再提申請案。

鄧振中今日赴行政院，與外交部長吳釗燮、國合會秘書長項恬毅、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen），共同出席「婦女生計債券案」（WLB）聯合記者會，在會後，媒體問及外傳我方尚未正式向CPTPP提出正式申請議題。

鄧振中說明，按照CPTPP的發展至今，尚有秘魯、智利、汶萊、馬來西亞四個國家尚未批准，所以CPTPP對外宣示的現行優先重點工作，是要讓這四個尚未批准國，能趕快批准加入。

鄧振中說，現在有很多國家表達參與CPTPP的興趣，包括泰國、英國、南韓、菲律賓等，很多國家都有表達，據他了解，每個國家現在都是在爭取這些CPTPP會員的支持，目前大家的工作階段就是到這。

鄧振中也強調，我方當然會衡量局勢發展以及各國的反應，會在適當時機，參考他國作法，再向CPTPP提出申請案。

CPTPP 鄧振中 馬來西亞

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