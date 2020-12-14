正隆打造綠色製程 再獲環保署再生物料循環二星獎

正隆（1904）打造循環經濟，繼日前獲頒「台灣循環經濟獎」企業傑出獎、「台灣永續企業績優獎」，旗下大園廠今（14）日二度獲頒環保署「再生物料循環利用」最高榮譽二星獎肯定。

正隆表示，公司以回收紙為主要生產原料，每年再生使用約175萬公噸回收紙，是台灣回收紙使用量最大公司，透過低碳綠色製程，專注於從原料到產品生產過程中各項能源、資源的最大循環使用效益，於整體生產鏈達成92.6%回收紙利用率、80.9%廢棄物資源化、96%水循環再利用率，為台灣年減輕8.9座木柵焚化爐廢棄物處理量，總減碳量達1,012萬公噸。

正隆大園廠於1987年建廠，每年生產工業用紙超過50萬公噸，「從源頭分流減量」近年積極輔導上游回收業者優化分類回收系統，提升回收紙纖維得率並減少廢棄物。正隆指出，2019年大園廠使用回收紙利用率高達98%，為業界之冠；製程廢棄物經處理後也製成SRF固體再生燃料作為自廠替代燃料，多餘蒸汽則提供工業區其他廠家，形塑產業共生。此外，鍋爐廢棄物委由合格處理機構製成CLSM等產品做為水泥業回填材料；水處理後產生的污泥除製成輔助燃料，因採用高效厭氧處理，增殖的厭氧菌種可供應其他業者，使得全廠廢棄物循環再利用率高達99%。

正隆表示，將持續發展更多創新循環經濟提升能資源整合效益，大園廠將於明年增設厭氧沼氣發電，提高綠電輸出；因應永續包材趨勢，以及集團未來白面紙和環保家庭用紙發展之原料需求，正隆也已斥資近9億元增設年產能6.6萬公噸的回收紙漿生產線，預計2021年第4季商轉，將可進一步創造台灣回收紙和紙餐盒的循環經濟價值。

為提高回收資源的經濟價值，正隆自2018年起發起「回收紙源頭分類輔導計畫」，從源頭減量、正確分流提升回收資源的質量，今年下半年並啟動2.0升級輔導專案，且親身關懷和了解第一線資收人員工作狀況，期能帶動產業鏈成長。