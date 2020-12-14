貨攬再喊漲價 陽明攻漲停、長榮創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

近洋線全面上漲後，歐洲線近周來漲勢凌厲，貨攬已經喊出12月15日每40呎櫃再漲1000美元，如果順利漲價，歐洲線每40呎櫃價格飆上6000美元。陽明（2609）盤中攻上漲停鎖住收盤，長榮（2603）股價再創新高來到29.45元，漲幅8.4%，萬海（2615）股價來到40.7元，漲幅4.6%。

根據上海航交所，12月11日公布的歐洲線運價，上海出口至歐洲基本港市場運價，包含海運附加費，每20呎櫃來到2948美元，價格漲幅達574美元，前一周才剛漲24.17%，運價在近一周漲幅近5成；

而且業界已經傳出，搶出貨到歐洲的貨太多，12月15日每40呎櫃再漲1,000美元；另外，遠東到美西每40呎價格小漲67美元來到3947美元，遠東到美東小跌8美元，維持在4,700美元；不過，中國不在管控下，運價也可望恢復漲勢。

雖然美國美東、美西價格持穩，但其餘的價格全面飆漲，貨櫃三雄11月不負市場眾望， 11月營收年增率都達2成以上，近洋線為主的萬海11月營收則再度刷新歷史新高，營收來到87.51億元，年增率40.99%，較上個月再增加9.7%。

陽明今天攻上漲停，法人分析，陽明11月的營收達到152.65億元，再度刷新記錄，不只是年增29%，也比上個月成長5.25%，由陽明的歐洲線比重比北美線略高，隨著歐洲線運價反彈，將會開始顯現在陽明12月的營收上，而且明年第1季歐洲線漲價效應反應在營收、獲利上會更明顯。

近洋線的萬海11月營收再創新高，累計前十一個月的營收為705.65億元，年增率為6.5%。尤其，11月的營收年增率達到40%，就可以看出來市場自10月開始一路呈現價量齊揚，雖然萬海的船班都已經開到滿班，貨櫃的使用率也都達到最高周轉率，萬海看好市場已加快造櫃腳步，還公告斥資100億元要買進二手船，火速解決市場急迫需求的壓力。

根據業界了解，長榮海運11月的營收達196.99億元，年增22%，略減10月，主要是近期往北美的貨量大增，不少貨櫃結關的時間延後到12月，來不及在這個月顯現，所以營收略低於上個月的203億元，維持次高水準，但這些延後結關的貨，會在遞延到12月顯現。

營收

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