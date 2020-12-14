打炒房措施奏效 花敬群：某些行為開始退場

房價居高不下，行政院祭出一連串打炒房措施。內政部次長花敬群今天在立法院表示，市場上某些行為確實開始退場，降溫狀況有發生，業者也開始加強自律，看到滿多正面現象，「應有發揮相當效果」。

花敬群今天赴立法院內政委員會報告「實價登錄2.0如何落實交易透明化及增進居住正義」並備詢。

國民黨立委曾銘宗質詢禁止紅單交易的修法時程。花敬群說，版本已經準備出爐，這周會和執政黨立委進行溝通，順利的話，這個月有機會完成和內部溝通。他也說，條文已經給行政院，內部討論確定後政院就可提報院會。至於最快在下會期送立院？他答，「看節奏甚至可能更快。」

花敬群日前表示，會視後續房事發展情況，研議推動私法人購買住宅核准制。曾銘宗也問及研議狀況。花敬群說，初步條文都有，因涉及後端管理系統複雜，還在規畫中。內政部會從市場運作發展狀況再決定推動時程，現在沒有一定時間。

曾銘宗追問，在什麼情況下會啟動限制買賣？花敬群說，若房價上漲、炒作現象持續下去，從內部統計資料看到，私法人購屋情形持續累積、沒必要的住宅數量，「一旦這個趨勢確定，就是滿適合推動時機。」

花敬群說，從兩年前資料來看，其實賣出比買入還多，但最近資料似乎看到略微增加，還要再細分，因為私法人類型很多，「可能有些是因為建商房子蓋完，餘屋增加，還是買進來，」還要詳細分析。

民進黨立委沈發惠質疑，地政三法為何2年前不做、拖到現在？呼籲不要和房地產業者打假球「打了2年」，現在社會壓力大了才要做。不要政府「做到流汗，被人嫌到流涎」，再被人質疑打假球。花敬群緊接著答「不會啦！這次是玩真的。」

花敬群說，內政部都很願意、也積極在推，社會確實有很多雜音，認為門牌揭露有個資疑慮或治安問題，政府都有在溝通，現在整個環境當然也是重點，「2年前市場屬於衰退後盤整過程，目前確實有炒作風，社會認為要讓市場更加健全。」