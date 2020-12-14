何時祭鐵腕限制私法人購屋？內政部點出兩條件

政府打炒房，內政部日前提到若房市炒作情形未降溫，有可能祭出私法人購屋管制，內政部次長花敬群今（14）日在立法院內政委員會表示，初步條文已有準備，當兩條件發生時，就是適當時機，第一是市場房價持續上漲，第二是觀察內部統計資料，確認私法人持續購屋、囤房，累積沒必要的住宅。

立法院內政委員會今日邀請內政部報告「實價登錄2.0如何落實交易透明化及增進居住正義」。國民黨立委曾銘宗關注政府一連串打炒房措施。

曾銘宗詢問，在什麼條件下，內政部會祭出限制私法人購屋的措施？花敬群回應，第一，當市場房價上漲持續發生，第二，發現私法人購屋情形，持續累積沒有必要的住宅，一旦這兩情況是確定的，「就是適當的時機。」

花敬群表示，從私法人近年購屋情形來看，實際上賣出比買入多，也就是囤房問題有在舒緩，但近期卻發現囤房狀況略增，但實際情況還要去分析，是因為建商房子蓋完、餘屋增加？或是買來囤房？仍待進一步分析，內政部會透過內部統計持續來關注。

花敬群表示，政府近來持續推出打炒房作為，應已有相當效果，市場某些炒作行為已退場、降溫，業者也加強自律，看到滿正面的現象在發生。

至於修正平均地權條例禁止紅單轉讓，曾銘宗關注相關修法時程，花敬群對此則表示，法案版本已經備妥，並已持續與立委溝通，這個月有機會可完成內部溝通，後續會再與行政院討論，不一定下會期，視討論節奏也許更快。