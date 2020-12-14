生華科膽管癌期中分析 獲選明年ASCOGI大會口頭發表

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

生華科（6492）新藥CK2抑制劑Silmitasertib，日前已經進入新冠二期人體臨床，其在膽管癌治療亦深具開發潛力！生華科今天宣布Silmitasertib在膽管癌一線治療I /II 期人體期中分析數據成果，獲選將於明年1月登場的ASCO國際胃腸道癌症研討會(Gastrointestinal Cancers Symposium )以口頭及壁報形式發表，由於在修正意向分析病患族群的疾病無惡化存活期(PFS) 顯著優於對照組近一倍時間，預期生華科這項數據發表將會在這場國際胃腸道癌症藥物最高層級的大會上引發高度關注。

生華科這項提前達標的膽管癌I /II期人體臨床試驗為Silmitasertib合併使用化療藥物Gemcitabine及Cisplatin，用於膽管癌病患一線治療，包括在美國、韓國和台灣多個臨床中心同步收案，採隨機、開放性的試驗設計共收案124人，主要觀察指標為疾病無惡化存活期 (P值<0.05)達到統計上顯著差異，提前結束試驗。

生華科下一步將和美國FDA討論下階段的臨床試驗規劃，將以加速取得藥證上市的樞紐性臨床試驗為目標，由於Silmitasertib已獲美國FDA授予膽管癌孤兒藥資格，未來有機會透過「快速通道」加速取得藥證和美國市場七年獨賣權等，為目前仍為未被滿足醫療需求的膽管癌藥物市場提供一項有效的解決方案。

 對於膽管癌I /II人體臨床試驗數據獲選於2021 ASCO GI大會發表，生華科總經理宋台生表示，生華科致力於在未被滿足醫療需求的治療領域提供新穎的解決方案，近年來膽管癌發生率在亞太地區、中東及非洲國家急速攀升，但在歐美各國仍屬於罕見疾病，預後情況不佳，根據近年以化療藥物Gemcitabine合併Cisplatin治療膽管癌的兩項人體臨床試驗數據，無疾病惡化存活期中位數分別為5.8個月和8個月，凸顯化療藥物成效不佳。生華科新藥Silmitasertib併用兩者大幅延遲患者疾病惡化時間 ，並提供患者較有品質的生活實屬難得，希望藥物能早日開發成功，造福更多膽管癌患者和家屬。

法人認為，生華科新藥Silmitasertib近期在抗新冠病毒的治療潛力備受高度矚目，在目前沒有新冠肺炎特效藥的情況下，生華科Silmitasertib需要更具規模的人體臨床試驗，以爭取國際藥廠青睞或緊急使用授權EUA。除了新冠治療藥物市場，生華科Silmitasertib還有在包括膽管癌及多項腫瘤治療的龐大開發價值等，未來的市場充滿想像空間。

生華科

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