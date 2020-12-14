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明年蓋1.5萬戶社宅 花敬群：基地明確、財源明確

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
內政部次長花敬群。記者游智文／攝影
內政部次長花敬群。記者游智文／攝影

蔡英文總統日前表示，明年將在全國推動大規模社會住宅興建，總共1.5萬戶，對此台北市長柯文哲唱衰表示「當然不可能」。內政部次長花敬群今（14）日在立法院表示，這1.5萬戶基地明確、財源明確，沒什麼不可能，最不樂見縣市首長對於好的政策都可以反對，這種事情都可能發生，「還有什麼不可能？」

花敬群表示，中央已指示國家住都中心擔任中央主導社宅興辦機關，後續四年推動6.6萬戶，明年底前完成1.5萬戶，自今年下半年起已開始熱身，順利往前走。

花敬群強調，明年住都中心50案社宅、1.5萬戶，是基地明確、財源明確，且住都中心及營建署推動社宅的節奏，也都報行政院核定，「社宅是什麼都可能發生，沒什麼不可能。」

花敬群更批評，最不樂見的是縣市首長對於中央協助市民推動好的政策，都可以反對，都可以來汙衊，「這樣的事情都可能發生，還有什麼不可能？」

花敬群 柯文哲 蔡英文

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