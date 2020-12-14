加速包租代管 花敬群：房東租金免稅額擬提高至1.5萬元

內政部推動社會住宅，其中為加速房東加入社宅包租代管，內政部次長花敬群今（14）日表示，除了將修正住宅法，明文降低房東被查稅的疑慮外，也將提高租金免稅額，預計從現行的1萬元提高到1.5萬元，不過後續仍待與立法院溝通。

蔡總統推動八年20萬戶社會住宅，預計12萬戶直接興建，進度較為樂觀；另外8萬戶包租代管，進度則較為落後。

花敬群表示，社宅包租代管執行兩年多，在一些調查上，確實明顯看到房東認為租稅誘因不足，也擔心被查稅，因此內政部將修正住宅法23條，提高租稅減免金額，從現行每月租金最高1萬元免稅，提高到1.5萬元。

此外也希望將房東擔心被查稅這件事情，做一個正式處理，讓參與社宅包租代管的房東，都不用擔心有被查稅的疑慮。