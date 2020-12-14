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疫情衝擊大！僅56%勞工預估有年終拿 八年來新低

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
yes123求職網今（14）日公布「年終獎金調查」，受疫情影響，56%勞工預估有年終拿，不僅明顯低於去年的67.8%，大減11.9%，幅度更創8年新低。圖/仝澤蓉攝影
yes123求職網今（14）日公布「年終獎金調查」，受疫情影響，56%勞工預估有年終拿，不僅明顯低於去年的67.8%，大減11.9%，幅度更創8年新低。圖/仝澤蓉攝影

yes123求職網今（14）日公布「年終獎金調查」，受疫情影響，56%勞工預估有年終拿，不僅明顯低於去年的67.8%，大減11.9%，幅度更創8年新低。

不論發或不發，根據yes123求職網的調查也發現，年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.11個月，相較於去年的1.31個月，下降0.2個月，等於少了6天，創9年以來新低。

若以行業別進行交叉分析，調查發現年終獎金比較高的產業是「金融保險與會計統計業」（2.5個月）、「科技資訊業」（1.89個月）、「醫護與生技業」（1.56個月），以及「傳統製造業」（1.5個月）、「營建與不動產業」（1.45個月）。

反之，年終獎金「比較低」的則有：「大眾傳播與公關廣告業」（0.5個月）、「文教業」（0.67個月）、「餐飲住宿與休閒旅遊業」（0.75個月），以及「農林漁牧礦與環保生態業」（0.8個月）、「民生服務業（不含餐宿休旅）」（0.83個月）。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較去年調查，今年年終獎金的「基數」縮水不少，若以產業別分析，屬於「五升、九降」狀態。企業端呈現兩樣情，像是「疫情重災區」的產業，持續有裁員、無薪假壓力，營運甚至需要紓困，勢必衝擊年終數字。

相較下，受惠防疫商機、無接觸經濟，以及外銷轉單、急單效應，加上股市、房市交投熱絡，相關從業人員的年終有機會提高。當然某些公司可能保留盈餘，「儲糧抗寒」以備不時之需，但持平而論，台灣整體經濟仍維持正成長，企業提供的獎金數字，應該不會比金融海嘯時期差。

至於該如何運用年終獎金，楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。

在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高（過半）；至於「急用準備金」，就是應付生活中的突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。

年終獎金 求職 疫情

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