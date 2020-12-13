寶佳董座林陳海 三個月看一次報表

實收資本額258億元的投資旗艦寶佳資產管理公司，是由寶佳集團董事長林陳海獨資成立並親自擔任董事長。不過，林陳海充分授權與信任經營團隊，對寶佳資產各項投資績效報表，大約三個月才看一次，對於標的選擇與進出，經營團隊不需要事前提報給林陳海核可。

此外，林家宏自己個人主導的投資，也沒有和寶佳資產合作，熟悉林家宏的友人指出，林陳海已經70多歲，算是退休狀態，因此寶佳資產交給專業團隊營運，林家宏的投資也獨立自理。

熟悉林家宏友人表示，寶佳資產投資部位龐大，總是要有專業人士管理，信任專業與授權也是林陳海與林家宏父子共同的風格。況且林陳海已經退休，因此三個月看一次寶佳資產報表，很多投資也不是那麼清楚。

不過，依照目前曝光案情來看，似乎都指向寶佳資產涉入勞動基金炒股，動機是為拉抬寶佳資產績效，這點讓他們很納悶，不明白寶佳資產執行長唐楚烈有何必要為了「只有多一、兩趴的績效獎金鋌而走險」，但也許有些他們「不了解的誤會或者答案吧！」