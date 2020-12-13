捲入炒股風暴 寶佳發聲：無調節持股規劃

寶佳集團旗下寶佳資產管理公司捲入勞動基金炒股風暴，外界高度關注寶佳投資策略與庫存股票是否賣出，寶佳集團在事件爆發後於昨（12）日首度回應指出，寶佳資產向來秉持價值型投資法則，建立的策略性持股部位在公司潛值不變下，沒有規劃調節持股。

這表示，寶佳資產持有的大部位持股，包括東元、遠百、華票、永冠-KY、永豐金等，原本的中長期投資布局策略不變，不會因涉入炒股案而大舉出脫。寶佳資產光是這五檔核心持股，總市值就高達300多億元。

由於寶佳資產管理公司執行長唐楚烈11日轉列被告並遭羈押，寶佳集團在唐楚烈無法行使執行長與法人董事代表等職權下，已決定寶佳資產改由策略長吳素秋接棒主管營運投資各項事務，同案列被告遭羈押的寶佳資產投資主管邱裕元，其擔任寶佳旗下和築投資的華票董事代表人，也改派寶佳資產財務主管鄭明生替代。

勞動基金炒股案情升高，除勞金局前國內投資組長游迺文遭羈押，前天包括唐楚烈、邱裕元與代操勞動基金的復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等四人也都裁定羈押。

被指涉與勞動基金掛鉤炒作的標的股遠百、永冠-KY，寶佳資產與嘉源投資等合計持股都超過一成，後者還有選任董事。另外，寶佳資產核心持股，除了台新金已出脫，其他包括永豐金、東元、華票等，除了永豐金不到10%，東元、華票持股都超過兩成。

寶佳集團相關人士指出，自從11月27日勞動基金炒股案爆發，搜索寶佳資產並約談公司主管以來，外界有很多對寶佳資產投資模式的批評指教，寶佳集團董事長林陳海與副董事長林家宏父子都聽到了，由於相關案情司法單位都還在偵辦調查中，因此目前除了請吳素秋接替唐楚烈管理寶佳資產，所有核心持股部位也都先持續「hold住」。