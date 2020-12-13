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勞保潛藏負債 突破10兆

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

勞保財務持續惡化，勞保潛藏負債已飆高至10.2兆元，若不啟動勞保年改，恐會提早破產。勞動部勞保局將辦理勞保財務精算報告，最快明年底出爐，屆時預期潛藏負債還會再攀升。

勞保財務每三年精算一次，每次精算50年。上一次精算報告在2018年底出爐，估算勞保50年未提存潛藏負債持續增加至9.11兆元，財務破產年限由2015年精算的2027年提前一年至2026年，勞保提存率僅7.16%，這代表勞保每100元，僅有7.16元準備提存。不過，依據每年度更新的勞保未提存負債，2019年底已突破10兆元來到10.2兆元。

勞保局將再度辦理勞保財務精算，預計最快明年底出爐。如果潛藏負債快速攀升，將會使勞保破產年限再度提前。

勞動部表示，勞保是以世代互助為基礎設計的社會保險，長期採費率低收政策，費率未足額計收，產生未提存應計負債是必然現象。

勞動部表示，隨著我國人口結構快速老化與少子化趨勢，與其他國家年金制度一樣，未來將面臨領取年金人數及金額快速累增，繳納保費人口相對緊縮，致財務負擔漸趨沈重，因此必須嚴謹檢討勞保制度。

為掌握勞保收支未來變化，依「勞工保險條例」，勞保局應至少每三年精算一次普通事故保險費率，每次精算50年。最近一次精算作業為2018年，因此預期明年將再辦理一次精算。

勞保 勞動部

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