勞保拉警報 連四年入不敷出

勞保財務持續失衡失速中。因勞保老年給付人數及金額持續攀升，今年前九月累計收支差短已達303億元，勞保將連續第四年收支失衡，連政府撥補的200億元都不夠填補當年度虧損。

勞動部勞保局強調，雖然勞保財務當年度已出現收支逆差，但勞保基金餘額仍有7,344億元，足以支應各項給付，民眾不用擔心領不到錢。

勞保局統計顯示，2020年前九月勞保應收保險收入為3,054.5億元，但包括各項一次金及各項年金給付的勞保應給付支出面合計達3,357.4億元，收支逆差303億元，亦即當年度將入不敷出。

勞保局官員分析，勞保之所以年年支出大於收入，主因老年年金活愈久領愈多，因此會有「累滾」效益，致支出金額快速暴增，亦是造成勞保財務面臨破產危機主因。

勞保局統計指出，目前有逾136.4萬人平均月領1.7萬元，每月以增加1萬人速度成長。今年前九月老年年金給付支出達2,090.6億元，幾乎要吃掉所有保費收入。

往年勞保逆差約250億元，但今年勞工請領年金並未有異常增加現象，老年年金給付卻快速增加，今年截至前九月逆差已達303億元；政院去年編列撥補勞保200億元，將挹注今年勞保財務，顯然不夠彌補。

事實上，勞保財務當年度入不敷出首度出現在2017年。勞保局官員說，2017年全年收支逆差達275億元，所幸2017年勞保基金操作績效佳，收益數高達531億元，得以補足缺口。

2018年勞保收支逆差251億元，當年勞保基金虧損156億元，無力彌補勞保虧損。2019年勞保收支逆差218億元，但勞保基金大賺898.1億元。今年勞保亦將出現逆差，勞保基金今年前十月累計賺34.4億元。

勞保局統計，自2009年開辦勞保老年年金，領取年金勞工逐年增加，由6.5萬人到2011年增至18.8萬人、2013年增至49.7萬人，2017年較2013年倍增至突破百萬人來到104.1萬人，到今年7月攀升到134萬人，9月成長至136.4萬人。