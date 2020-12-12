經濟部發表台灣首齣「5G舞台劇」 登上國家兩廳院

「冰冷海底的鯨魚讓她看見記憶中熟悉的人影，想說的話卻說不出口…」，一場結合VR虛擬實境、多視角轉播的5G全新劇場體驗親情故事正在上演，這是一齣由經濟部與文化部共創的台灣首齣「5G舞台劇」，於國家兩廳院發表。

經濟部技術處跨部會與文化部合作，並攜手國家兩廳院發表台灣第一齣於創作劇本時即導入5G、VR技術應用的戲劇《萬花鏡》，也是國內首度將科技技術與藝術人文結合的5G展演跨域應用，國家兩廳院負責專案整合、舞台設計與表演藝術，工研院及資策會結合國內廠商明泰、仁寶、廣達提供全國產化5G專網系統及VR頭盔等，劇本則由對科技素有涉獵的新銳導演莊知耕運用5G、VR、多視角等特性量身設計。

全新體驗訴求可讓觀眾不僅僅只是一個單向的觀賞者，而是能跨越時間及空間，運用科技裝置與表演者互動進入故事中。

經濟部技術處處長邱求慧表示，5G通訊、AI人工智慧、多媒體等技術跨域融合，是打造創新的基盤，根據統計，2030年製造、醫療、媒體娛樂等十大垂直產業將創造超過1.5兆美元商機，其中影音、展演、娛樂佔約10%。

邱求慧進一步指出，這次經濟部與國家兩廳院合作，技術單位提供VR360、多視角隨選、5G核網與小基站等技術，由展演場域兩廳院從展示情境及場域的角度整合，在科技人與文化人合作的過程中，最大的挑戰及收獲就是找尋共同的語言，透過跨領域的對話及發想，才能激盪出更多的創意及運用模式，也才能促成真正的跨域融合與轉型。