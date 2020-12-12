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經濟部發表台灣首齣「5G舞台劇」 登上國家兩廳院

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部與文化部合作，攜手國家兩廳院打造的《萬花鏡》，觀眾透過工研院8K VR 360攝影即時串流直播系統，結合仁寶VR裝置等高度整合多項軟硬體功能，進行高畫質的360度全景直播，結合新舞台劇表演模式，體驗臨場感。 圖／經濟部提供
經濟部與文化部合作，攜手國家兩廳院打造的《萬花鏡》，觀眾透過工研院8K VR 360攝影即時串流直播系統，結合仁寶VR裝置等高度整合多項軟硬體功能，進行高畫質的360度全景直播，結合新舞台劇表演模式，體驗臨場感。 圖／經濟部提供

「冰冷海底的鯨魚讓她看見記憶中熟悉的人影，想說的話卻說不出口…」，一場結合VR虛擬實境、多視角轉播的5G全新劇場體驗親情故事正在上演，這是一齣由經濟部與文化部共創的台灣首齣「5G舞台劇」，於國家兩廳院發表。

經濟部技術處跨部會與文化部合作，並攜手國家兩廳院發表台灣第一齣於創作劇本時即導入5G、VR技術應用的戲劇《萬花鏡》，也是國內首度將科技技術與藝術人文結合的5G展演跨域應用，國家兩廳院負責專案整合、舞台設計與表演藝術，工研院及資策會結合國內廠商明泰、仁寶、廣達提供全國產化5G專網系統及VR頭盔等，劇本則由對科技素有涉獵的新銳導演莊知耕運用5G、VR、多視角等特性量身設計。

全新體驗訴求可讓觀眾不僅僅只是一個單向的觀賞者，而是能跨越時間及空間，運用科技裝置與表演者互動進入故事中。

經濟部技術處處長邱求慧表示，5G通訊、AI人工智慧、多媒體等技術跨域融合，是打造創新的基盤，根據統計，2030年製造、醫療、媒體娛樂等十大垂直產業將創造超過1.5兆美元商機，其中影音、展演、娛樂佔約10%。

邱求慧進一步指出，這次經濟部與國家兩廳院合作，技術單位提供VR360、多視角隨選、5G核網與小基站等技術，由展演場域兩廳院從展示情境及場域的角度整合，在科技人與文化人合作的過程中，最大的挑戰及收獲就是找尋共同的語言，透過跨領域的對話及發想，才能激盪出更多的創意及運用模式，也才能促成真正的跨域融合與轉型。

邱求慧並提到，今年的技術驗證及示範演出只是個開始，明年國產化設備與系統將更成熟與完整，技術處會投入更多資源，從兩廳院的需求出發，讓5G及創新科技來加值與服務文化展演，預定在2021年第三季支持正式商業演出，提供觀眾更深刻觀演體驗。

經濟部與文化部合作，攜手國家兩廳院打造的《萬花鏡》，融合VR直播串流、多視角平板隨選畫面等創新應用，切割出不同的感受維度，觀眾得以一窺劇中各種角色，共感主角對於親情的心境變化及那種心中有話卻說不出口的矛盾情結。 圖／經濟部提供
經濟部與文化部合作，攜手國家兩廳院打造的《萬花鏡》，融合VR直播串流、多視角平板隨選畫面等創新應用，切割出不同的感受維度，觀眾得以一窺劇中各種角色，共感主角對於親情的心境變化及那種心中有話卻說不出口的矛盾情結。 圖／經濟部提供
經濟部技術處跨部會與文化部合作，攜手國家兩廳院發表台灣第一齣於創作劇本時即導入5G、VR技術應用的戲劇《萬花鏡》。圖左起為經濟部技術處處長邱求慧、兩廳院藝術總監劉怡汝、文化部資訊處處長王揮雄。 圖／經濟部提供
經濟部技術處跨部會與文化部合作，攜手國家兩廳院發表台灣第一齣於創作劇本時即導入5G、VR技術應用的戲劇《萬花鏡》。圖左起為經濟部技術處處長邱求慧、兩廳院藝術總監劉怡汝、文化部資訊處處長王揮雄。 圖／經濟部提供
經濟部與文化部合作，攜手國家兩廳院打造的《萬花鏡》，運用5G、VR、多視角等特性量身設計，讓觀眾不僅僅只是一個單向的觀賞者，可透過平板自由切換，賦予選擇視角的自由，跨越時間及空間，運用科技裝置與表演者互動進入故事中。 圖／經濟部提供
經濟部與文化部合作，攜手國家兩廳院打造的《萬花鏡》，運用5G、VR、多視角等特性量身設計，讓觀眾不僅僅只是一個單向的觀賞者，可透過平板自由切換，賦予選擇視角的自由，跨越時間及空間，運用科技裝置與表演者互動進入故事中。 圖／經濟部提供

5G VR 經濟部

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