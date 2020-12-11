食藥署成ICCR正式會員 將更落實千家化粧品廠達GMP標準

衛福部食品藥物管理署近日成為國際化粧品法規合作會議（ICCR）正式會員，為了更落實台灣化粧品的品質並符合國際標準，食藥署強調，將自2024年起三階段落實國內1,000多家化粧品廠達到GMP（優良製造準則）標準，提升台灣化粧品品質，並提高產品歐美外銷市場競爭力。

食藥署表示，今年舉辦的第14屆ICCR會議是在本月7日到9號召開，受到疫情影響，主辦國歐盟改由線上舉辦。台灣自2016年起先以起即以觀察員身分積極參與ICCR會議，今年終於成為正式會員，後續將可參與各國有關化妝品法規趨勢的對話。

ICCR成立於2007年，為巴西、加拿大、歐盟、日本和美國的化粧品法規主管機關自願性組成之國際組織，藉此多邊溝通平台調和國際間化粧品管理法規，以減少國際間化粧品管理法規的技術性貿易障礙，並致力保護全球消費者使用安全。

食藥署指出，近年國際間化粧品法規頻繁更新，台灣也在2019年正式施行「化粧品衛生安全管理法」並定出三階管理制度，第一階段是自2024年7月1日起，先針對染燙髮、防曬劑等特定用途的化粧品，要求生產線必須符合GMP（等同於國際ISO22716規範）。

第二階段則是在2025年7月1日起，針對嬰兒用、眼部、唇部用，與非藥牙膏及漱口水類風險較高的一般化粧品要求落實生產線實施GMP；第三階段則是從2026年7月1起其他一般化粧品都需符合GMP標準，不過免工廠登記的固態手工香皂業除外。

食藥署統計，目前全台化粧品工廠估計有1,000多家；另根據經濟部2018年統計，台灣當年化粧品出口值8.32億美元，主要出口至中國、香港、美國、英國與日本，這兩年外銷金額更可能逼近10億美元；相較之下，目前全球化粧品市場規模6,750億美元，台灣外銷成長空間仍然很大。

食藥署表示，依照歐盟規範，當地化粧品市場除了要符合GMP標準之外，目前更要求各類化粧品必須登錄產品資訊檔案，目的就是要確保安全性。

未來食藥署將持續積極參與ICCR相關活動，掌握國際間最新化粧品管理情形及發展趨勢，以精進國內化粧品管理制度，同時亦輔導我國產業落實相關規範，保護消費者使用安全兼顧產業發展。