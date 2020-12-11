快訊

顧立雄捲入行車糾紛搭車離開 警幫澄清⋯上山駕駛無辜

食藥署成ICCR正式會員 將更落實千家化粧品廠達GMP標準

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

衛福部食品藥物管理署近日成為國際化粧品法規合作會議（ICCR）正式會員，為了更落實台灣化粧品的品質並符合國際標準，食藥署強調，將自2024年起三階段落實國內1,000多家化粧品廠達到GMP（優良製造準則）標準，提升台灣化粧品品質，並提高產品歐美外銷市場競爭力。

食藥署表示，今年舉辦的第14屆ICCR會議是在本月7日到9號召開，受到疫情影響，主辦國歐盟改由線上舉辦。台灣自2016年起先以起即以觀察員身分積極參與ICCR會議，今年終於成為正式會員，後續將可參與各國有關化妝品法規趨勢的對話。

ICCR成立於2007年，為巴西、加拿大、歐盟、日本和美國的化粧品法規主管機關自願性組成之國際組織，藉此多邊溝通平台調和國際間化粧品管理法規，以減少國際間化粧品管理法規的技術性貿易障礙，並致力保護全球消費者使用安全。

食藥署指出，近年國際間化粧品法規頻繁更新，台灣也在2019年正式施行「化粧品衛生安全管理法」並定出三階管理制度，第一階段是自2024年7月1日起，先針對染燙髮、防曬劑等特定用途的化粧品，要求生產線必須符合GMP（等同於國際ISO22716規範）。

第二階段則是在2025年7月1日起，針對嬰兒用、眼部、唇部用，與非藥牙膏及漱口水類風險較高的一般化粧品要求落實生產線實施GMP；第三階段則是從2026年7月1起其他一般化粧品都需符合GMP標準，不過免工廠登記的固態手工香皂業除外。

食藥署統計，目前全台化粧品工廠估計有1,000多家；另根據經濟部2018年統計，台灣當年化粧品出口值8.32億美元，主要出口至中國、香港、美國、英國與日本，這兩年外銷金額更可能逼近10億美元；相較之下，目前全球化粧品市場規模6,750億美元，台灣外銷成長空間仍然很大。

食藥署表示，依照歐盟規範，當地化粧品市場除了要符合GMP標準之外，目前更要求各類化粧品必須登錄產品資訊檔案，目的就是要確保安全性。

未來食藥署將持續積極參與ICCR相關活動，掌握國際間最新化粧品管理情形及發展趨勢，以精進國內化粧品管理制度，同時亦輔導我國產業落實相關規範，保護消費者使用安全兼顧產業發展。

食藥署 外銷

延伸閱讀

台塑生醫拿下SNQ國家品質標章 防疫類別三項認證

喝咖啡可以用來治療氣喘嗎？ 食藥署曝咖啡因的危險性！

食藥署歷經4年觀察員獲認可！以「Taiwan FDA」加入化妝品國際組織

食藥署：已升格國際化粧品法規合作會議正式會員

相關新聞

直逼去年全年90億！失業給付請領 截至9月已核付破85億元

就業保險失業被保險人依照現行法規可請領失業給付，根據勞動部統計，今年5月至7月受疫情影響，申請人數較多，且截至9月止，共...

台設計師資歷膨風？ 惹來荷蘭名建築事務所大動作澄清

衍序規劃設計顧問有限公司創辦人劉真蓉日前遭忠泰建築文化藝術基金會發聲明，指從未如劉所說邀她合作策展，荷蘭著名建築師事務所MVRDV也跨海發聲明，指劉未曾在MVRDV正式實習或任職。胡氏藝術創辦人胡朝聖表示，此事已成國際醜聞，應化為業界、學生機會教育案例，別讓類似事件再發生。

財股一週／新台幣收28.44元創23年半新高 台股再創歷史紀錄

新台幣匯率11日升6.6分、以28.44元作收，盤中最高價來到28.161元，於收盤價和盤中高價皆創23年半新高。匯銀主管表示：「老大（指央行）放手了，少了央行買匯力道，匯價自然更上一層樓。」...

油價連三漲！預估下周汽、柴油將上漲0.4元

因沙國調高出口至亞洲原油定價條件、OPEC+減產規模縮小低於預期，預估下周汽每公升將上漲0.3~0.4元，柴油則是上漲0...

明年1月1日基本工資再度調漲 為什麼許多勞工仍無感？

自 2021年1月1日起，基本工資將調整為每小時基本工資 160 元，以及每月基本工資 24,000 元。比薪水指出，基...

被說是吃電怪獸！台積電前大掌櫃說：心裡悶悶的

國泰金控與證交所在（10）日共同舉辦第四屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，今年邀請到包括：台積電、鴻海、台泥與貝萊德投信等企業與投資界大咖參與，現場來賓代表的公司市值，是台股總市值7成以上，由此可見台灣上市櫃公司，對永續議題的關心程度。

PChome開實體店、賣潮服 詹宏志系統軍火商大計曝光

12月3日，網家（PChome）董事長詹宏志現身台北微風南山，替一間名叫覓去（MiTch）的服飾選品店開幕站台。

企業明年4大信用風險：借款槓桿升高、疫情、貿易戰及匯率

中華信用評等公司今天公布「2021 年台灣信用展望」，台灣前景正在改善，但信心度仍偏低，企業面臨四大信用風險，包括借款槓...

政府社福支出 明年創新高

近年中央政府總預算中，社福支出總是穩居寶座，尤其2021年度編列高達5,594億元，續創歷史新高。社福支出年年成長的主因...

中央拚經濟 公建經費攀升

為因應新冠肺炎疫情導致大環境不佳，政府透過公共建設與政府投資帶頭拚經濟，讓我國公建經費規模屢創新高，2021年編列的預算...

政府長期債務惡化 將達6.1兆元

財政部預估我國政府長期債務明年將達6.1兆多元，其中舉債成長主因來自近期暴增的特別預算，包括新冠肺炎紓困特別預算舉債達3...

台灣168／三大金融指標 齊揚

股市活絡，資金持續往股市挺進；央行發布10月三大金融指標，包括M1B年增率12.85%寫十年四個月新高，證券劃撥存款10...

熱門新聞

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

打炒房最後王牌 政府擬限私法人買房

聯徵中心Q3房貸統計出爐 房仲：難怪央行出手

貨櫃三雄營收旺 熱到明年

強震震出房市四大症候群 都更變好談？

升值煞不住？新台幣早盤狂漲逾3角 來到28.1價位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。