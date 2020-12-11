財股一週／新台幣收28.44元創23年半新高 台股再創歷史紀錄
1.27元不遠了？新台幣終場收28.44元 創23年半新高
新台幣匯率11日升6.6分、以28.44元作收，盤中最高價來到28.161元，於收盤價和盤中高價皆創23年半新高。匯銀主管表示：「老大（指央行）放手了，少了央行買匯力道，匯價自然更上一層樓。」...
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2.台股再創歷史紀錄 上月營收新高股法人搶買
台股8日收盤創下歷史新高，以14360.4點作收，第一金投顧董事長陳奕光表示，台股在「快牛」行情下沒有最高還有更高，分析在全球資金「淹腳目」的情況下，這一波資金行情將一波到底，加上全球的通膨行情驗外資認錯行情，還有軋空行情，都將推升大盤的漲勢...
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3.國內首家！樂天銀行正式拿到純網銀執照
金管會8日正式核准樂天國際商業銀行的營業執照，這是國內首家純網銀取的營業執照。銀行局透露，因為樂天銀行是純網銀，但客戶仍然有領取現鈔的需求，樂天銀行是跟其他銀行業者合作，透過其他銀行的ATM就可以領取現鈔...
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4.財政部出招打炒房 蘇建榮：最快明年修房屋稅條例
政府出招打房，央行8日祭出「不動產信用管制措施」，財政部長蘇建榮也表示政院已提出方案，將觀察市場發展，「必要時」也會從稅制出手，最快明年修改房屋稅條例...
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5.家樂福併購頂好 公平會提四大條件通過
公平交易委員會9日決議，有關家福股份有限公司（家樂福）擬取得惠康百貨股份有限公司（頂好、JASONS）100％已發行股份的結合申報案，決議不禁止其結合，但附加四項負擔保障中小型供應商，以確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益...
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